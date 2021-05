#JoPagoACatalunya

L’ANC crida a fer la declaració de la renda a l’ATC

L'Assemblea Nacional Catalana ha presentat, davant l'Agència Tributària de Catalunya (ATC), la campanya per animar la ciutadania a presentar la declaració de la renda a l’ATC. Hi han participat membres de diferents entitats, empreses, ajuntaments, partits i persones que ja fan sobirania fiscal.



Aquesta acció s'emmarca a #JoPagoACatalunya, que ja fa uns mesos que funciona i ha sumat nombroses empreses, autònoms i ajuntaments. La declaració de la renda serà la primera liquidació d'impostos que implica persones particulars d'ençà que la campanya està en marxa.



La presidenta de l’Assemblea, Elisenda Paluzie, ha explicat que “avui estem acompanyats de representants de diferents sectors que ja fan sobirania fiscal, per a demostrar que tothom pot pagar els seus impostos a Catalunya”.



Paluzie ha animat a liquidar la declaració de la renda a l’Agència Tributària de Catalunya. “Fer sobirania fiscal representa fer un exercici pràctic del que haurà de fer tota la ciutadania i la pròpia Generalitat quan es faci efectiva la independència de Catalunya”.



“Estem treballant per empènyer la Generalitat a gestionar els impostos i a prendre una posició de força davant de l’Estat espanyol. D’aquesta manera, quan arribi el moment, el Govern de la Generalitat tindrà el control dels impostos i podrà no transferir-los a l’Estat espanyol”, ha explicat Elisenda Paluzie.

En aquest sentit, el vicepresident de l’Assemblea, David Fernàndez, ha deixat clar que “aquesta acció no té res de simbòlica. Volem preparar-nos per quan arribi el moment”.



La roda de premsa ha comptat amb la presència de representants de diferents sectors:



-Jordi Fàbrega, alcalde de Sant Pere de Torelló (ERC): “Si tota l’administració pública catalana pagués els seus impostos a l’ATC, tindríem la independència més a prop. Quan paguem a Catalunya estem contribuint a tenir un país que garanteixi els drets socials, i més en temps de crisi”.



-Carlota Carner, regidora de l’Ajuntament d’Igualada (PDeCAT): "Animem la resta d’administracions de Catalunya a sumar-se a la campanya #JoPagoACatalunya”.



-Mònica Ribell, regidora de l’Ajuntament de Granollers (Primàries): "El nostre grup municipal dona exemple pagant els impostos de la nostra assignació a l'ATC".



-Dani Cornellà, diputat de la CUP al Parlament de Catalunya i exalcalde de Celrà: “L’administració més propera a la ciutadania ha de ser exemple a l’hora de fer sobiranies. Quan arribi el dia haurem de controlar el territori, i abans caldrà que controlem les estructures econòmiques”.



-Jordi Roset, copropietari de Petrolis Independents: "Reclamem als dirigents catalans que facin passos ferms per construir una Agència Tributària Catalana forta”.



-Carles Furriols, de l'Associació Humanitària Dr. Trueta: "Emplaço les organitzacions del tercer sector a fer sobirania fiscal i continuar avançant per un país socialment just”.



-Assumpció Maresme, Partal, Maresma & Associats: "Animem a afegir-se a la campanya #JoPagoACatalunya, ja que és un procés més senzill del que tots pensem. D’altra banda ha emplaçat el Govern a impulsar la sobirania fiscal”.



Amb aquesta campanya l’Assemblea pretén empènyer el Govern de la Generalitat a enfortir l’Agència Tributària de Catalunya, una eina d’estat indispensable, perquè gestioni un volum superior de recaptació i d’informació tributària. D’aquesta manera, l’Administració catalana estarà preparada per afrontar amb més garanties la culminació del procés d’independència quan arribi el moment.