IX AGO

L'ANC aposta per la via unilateral com a única via possible per assolir la República Catalana

L'Assemblea Nacional Catalana fa públics els resultats d'aquesta IX Assemblea General Ordinària (AGO), que s'ha celebrat de forma virtual del dia 20 al 26 de maig. Les sòcies i els socis de l'entitat han votat a favor del Full de ruta presentat pel Secretariat Nacional, sense cap esmena aprovada i incorporada. D'aquesta manera, la direcció política de l'entitat veu avalats els eixos bàsics de l'estratègia política proposada, que es presentarà el diumenge 30 de maig.



El 96% de les sòcies i els socis que han participat en l’Assemblea General han votat a favor del Full de ruta i només el 4% ha votat en contra. La participació total a l'AGO ha estat de 5.659 sòcies i socis.



També hi ha hagut una molt bona participació pel que fa a les assemblees de base. Amb motiu del debat previ a l'Assemblea General, aquestes van presentar 210 esmenes a la proposta de Full de ruta, de les quals: 3 van ser rebutjades, 12 transaccionades i 139 acceptades. Després que les assemblees proposants debatessin si acceptaven la valoració del "Grup de treball d’esmenes al Full de ruta", en van quedar 56 per portar a votació a l’Assemblea General. Finalment, cap d'aquestes han estat aprovades per les sòcies i els socis de l'entitat i, per tant, no s'han acabat incorporant.



La resta de documents aprovats durant la IX Assemblea General Ordinària han estat els següents:

Informe de gestió del Secretariat Nacional : 96% a favor i 4% en contra.

: 96% a favor i 4% en contra. Informe econòmic de l'exercici 2020 : 97% a favor i 3% en contra.

: 97% a favor i 3% en contra. Proposta de pressupost de l'exercici 2021 : 97% a favor i 3% en contra.

: 97% a favor i 3% en contra. Reforma parcial dels Estatuts : 76% a favor, 4% en contra i 20% en blanc (requeria una majoria qualificada).

: 76% a favor, 4% en contra i 20% en blanc (requeria una majoria qualificada). Reforma parcial del Reglament de règim intern: 96% a favor i 4% en contra.

La via unilateral, entesa com el desafiament constant a l'Estat espanyol, com a única via possible per assolir la plena llibertat.

L'acció planificada i concertada dels tres fronts d'acció (el popular, l'institucional i l'acció exterior).

Treballar per concretar una estratègia compartida i que sigui posada en pràctica.

Pressionar per evitar desviaments de l'estratègia compartida.

Empoderar la ciutadania.

Liderar per vertebrar el moviment popular i fer-lo més sòlid i cohesionat.

Aprofundir en una xarxa de paradiplomàcia internacional.

El Full de ruta aprovat ha de marcar les passes bàsiques a seguir per l'entitat per tal de. El document identifica elements clau com:

L'Assemblea treballa i treballarà per generar consensos entre els principals actors independentistes i definir els passos compartits en tots els àmbits d'actuació rellevants i necessaris -institucionals i socials- per culminar la independència de Catalunya. Es posa, com sempre ha fet, a disposició del moviment per tal d'acordar accions concretes que apropin el país a la seva independència.



En aquest sentit, el diumenge 30 de maig, l'Assemblea farà públic el seu posicionament polític en un acte a l'auditori de Cornellà de Llobregat, a les 12 del migdia. Hi intervindran diferents membres del Secretariat Nacional, així com la presidenta, Elisenda Paluzie, i el vicepresident, David Fernàndez, encarregats d'explicar el paper que haurà de tenir l'Assemblea en el futur immediat del procés independentista.



*Tots els resultats de la IX Assemblea General Ordinària.