Drets i llibertats

El Consell per la República Catalana celebra "la nova victòria a Europa"

El Consell per la República Catalana celebra "la nova victòria a Europa"

Després que el Tribunal General de la UE acceptés la mesura cautelar demanada per la defensa i hagi retornat la immunitat provisionalment a Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, el CxR recorda que es tracta d'un nou avenç "que deixa en evidència l'Estat espanyol i la seva repressió":



Nou èxit judicial a Europa

Des del Consell per la República celebrem enormement que el TJUE retorni provisionalment la immunitat a Carles Puigdemont i també als consellers Toni Comín i Clara Ponsatí. Això ha estat possible després que hagi acceptat la mesura cautelar demanada per la defensa dels exiliats.

Cal recordar que els eurodiputats independentistes havien perdut la immunitat que els pertoca com a europarlamentaris a una votació ajustada al Parlament Europeu on es va aprovar el suplicatori.

Un nou pas, un nou èxit a Europa que deixa en evidència l'Estat espanyol i la seva repressió, ja que l'alt tribunal europeu estaria deixant entendre que es tracta d'un cas de persecució política. Una victòria més davant dels tribunals europeus i no serà l'última.

Consell per la República Catalana

#NoSurrender #PreparemNos

En aquest sentit i sobre la controvèrsia al voltant dels indults, el President a l'exili Carles Puigdemont han realitzat unes declaracions en què afirma que "Qui necessita ser indultat és l’estat espanyol." Puigdemont, després de conèixer la notícia sobre la resolució judicial europea va piular un #NoSurrender a Twitter amb una fotografia de l'acte a Perpinyà de 2020, recorda que l'Estat espanyol i el règim "No pot argumentar què hi fan 9 persones tancades a presó per un referèndum. Si Espanya deixa de tenir presos polítics és xq ho necessita. Qui cregui que l’indult acabarà amb la repressió s’equivoca.”