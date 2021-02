El Consell insta tots els partits independentistes a traduir el resultat del 14-F en una agenda de reactivació del procés dindependència

El Consell per la República celebra l’assoliment d’una fita que contribueix de manera inequívoca a avançar cap al reconeixement internacional de la República Catalana: els partits favorables a la independència de Catalunya han superat, per primera vegada en unes eleccions reconegudes per totes les parts, el 50% dels vots vàlids sobre el cens. Felicitem cadascun dels tres partits independentistes amb representació parlamentària -ERC, Junts i la CUP- pels seus resultats individuals.



El Consell celebra també que, en conseqüència, hi hagi una majoria parlamentària renovada i ampliada -la més alta en la història des de la restauració del Parlament de Catalunya- que té com a objectiu fonamental de la seva acció política la plena consecució de la República Catalana. I constata que avui a Catalunya no existeix cap alternativa coherent, sòlida i viable al projecte polític de la independència.



Després de tres anys de repressió sovint ferotge per part de l’Estat, l’independentisme no només no ha retrocedit sinó que ha avançat i ha ampliat la seva majoria, tant en vots com en escons, i els ciutadans partidaris de la República catalana no només no s’han rendit sinó que han fet una demostració històrica de determinació i perseverança.



També volem posar en valor els índexs de participació, en el context en què es troba el país. Sobreposant-se al desconcert per la falta d’unitat política de l’independentisme, i també en una situació de pandèmia molt acusada, els ciutadans de Catalunya han anat a votar en un percentatge molt més alt del que s’ha assolit en les eleccions del nostre entorn celebrades també enmig de la pandèmia, ja sigui a Galícia, al País Basc o a Portugal.

Alhora, constatem que el bloc unionista s’ha decantat cap a la banda de la ultradreta nacionalista i xenòfoba, mentre que el bloc independentista ha reforçat i incrementat la seva presència en l’espai que va del centre fins a l’esquerra passant per la socialdemocràcia. Aquestes dades confirmen, una vegada més, el caràcter progressista, inclusiu i profundament compromès amb els ideals de llibertat i de justícia social del projecte republicà.



En aquestes condicions, el Consell per la República insta tots els partits independentistes a actuar en conseqüència i traduir aquest resultat en una agenda de reactivació del procés d’independència que els ciutadans ens insten a culminar. Des del Consell no contemplem cap altra escenari que no sigui el de la definició i la concreció d’una via conjunta, consensuada i pactada entre ells, tal i com es deriva del resultat electoral.



En aquest sentit, el Consell insta tots els partits independentistes amb representació parlamentària a:



a) Acordar un full de ruta compartit per culminar el procés iniciat l’1-O en el qual l’aposta pel diàleg i negociació amb l’estat, d’una banda, així com la necessitat de preparar les condicions per a un exercici exitós de la unilateralitat, de l’altra, es complementin de manera coherent, en la mesura que ambdues opcions estratègiques estan assumides en els programes dels principals partits independentistes i ambdues han quedat ratificades en aquestes eleccions.



b) Davant de la necessitat d’entesa entre les principals forces independentistes que els resultats d’ahir expressen, les convidem a enfortir el Consell com a espai plural i transversal de l’independentisme, que ha de contribuir poderosament a aquesta entesa estratègica.



c) Fer front comú de les forces independentistes representades en les Corts espanyoles per tal d’incrementar la seva força en una eventual negociació amb el Govern de l’estat que tingui per objectiu l’amnistia i l’autodeterminació.



d) Rellançar l’acció internacional de l’independentisme, amb base a la legitimitat reforçada que els resultats d’ahir suposen de cara a la comunitat internacional, i ratifiquin el Consell per la República com a actor prioritari d’aquesta acció internacional.

Finalment, reiterem que, tal com fou comunicat abans del període electoral, el Consell ja ha iniciat de manera immediata una ronda de contactes amb les forces polítiques, socials i civils catalanes per tal de mantenir-hi un diàleg al voltant de la proposta estratègica per culminar el procés d’independència recollida en el document “Preparem-nos”, presentat públicament en el marc de l’Assemblea de Representants Fundacional, celebrada el passat 19 de desembre. En aquest sentit, avui mateix s’ha enviat una carta als partits polítics amb representació al Parlament, excepte Vox, convidant-los a celebrar una reunió bilateral durant els pròxims dies.