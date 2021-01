El conseller Lluís Puig és un ciutadà lliure a tot europa menys a l'Estat espanyol

Per Consell per la República

Nova clatellada a l'Estat: la justícia belga denega l'extradició del conseller Lluís Puig i tomba l'euroordre espanyola. La lluita des de l'exili torna a demostrar que estem davant una persecució política contra l'independentisme que no se sosté més enllà dels Pirineus.



Segurament, la Fiscalia recorrerà i l'embat seguirà, però la notícia és, sense dubte, un èxit rotund que confirma l'estratègia traçada a l'exterior i representa un dur cop a les aspiracions de l'Estat per acabar amb l'independentisme i el seu anhel legítim de llibertat!



El Consell per la República celebra aquesta decisió i felicita el conseller i el seu equip jurídic. A més, aquesta decisió té un impacte directe en el futur suplicatori dels eurodiputats catalans independentistes també exiliats. La denegació de l'euroordre confirma de nou la importància de la tasca a l'exili del Consell.



Seguirem lluitant incansables fins a la llibertat i l'assoliment de la República catalana.