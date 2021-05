La CUP presenta al proper ple de la Diputació de Girona la moció unitària promoguda per l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) de suport a l’amnistia

Des de fa anys el poble català ha reivindicat l'exercici ple dels drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir democràticament el seu futur polític. La resposta de les institucionsde l'Estat ha sigut la insistència en un procés de judicialització que, de forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, exili, multes i inhabilitacions. Lluny d’acabar-se, aquesta repressió s’incrementa, ja que són moltes encara les persones pendents d’alguna resolució judicial. A desembre del 2020 hi ha més de 2.800 persones que han estat o segueixen encausades per la participació a actes relacionats amb la consulta del 9 de novembre, el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i les diverses mobilitzacions i protestes ciutadanes a favor del dret a l'autodeterminació i en contra de la repressió del poble català.També s’han obert més de 600 contenciosos administratius contra els ajuntaments catalans i electes locals per temes relacionats amb la independència de Catalunya.

Es fa evident que aquest camí de repressió i judicialització del conflicte polític no permet un diàleg en igualtat de condicions entre totes les parts i fa, per tant, inviable una resoluciórealment democràtica de les legítimes aspiracions d’autodeterminació del poble català. La diputada de la CUP Laia Pèlach afirma “defensem aferrissadament que una llei d’amnistia és un pas imprescindible, per això ens sumem a la crida de l’AMI i demanem a la Diputació de Girona que també s’hi sumi”.

Els cupaires es mostren convençuts que la moció que es presentarà al ple del proper 18 de maig serà aprovada. En paraules de la diputada “no entendríem en cap cas que ERC i Junts per Catalunya, les dues formacions polítiques que ostenten el govern de la Diputació hi votessin en contra. Esperem que es mantinguin fermes en la defensa dels represaliats i de

la independència de Catalunya”.