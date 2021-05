1-M

Intersindical Valenciana es manifesta per exigir més drets per a les treballadores i treballadors

El Sindicat s’ha manifestat pels carrers de Vinaròs, Castelló de la Plana, Alacant, Elx i València per demanar el govern espanyol i la Generalitat valenciana que la reconstrucció servesca per millorar les condicions laborals de les treballadores i treballadors i per transformar la societat per aprofundir els drets laborals, socials i econòmics.

Intersindical Valenciana considera que és el moment de derogar les reformes laborals de 2010 i 2012, les reformes de les pensions de 2011 i 2013, millorar el SMI, els salaris i les pensions i acabar amb la precarietat, la temporalitat i la mobilitat que caracteritza el món laboral. Per al Sindicat, per aconseguir-ho cal la unitat, la mobilització i la lluita laboral i social, no serveixen ni la concertació ni el diàleg social, com evidencien tots els indicadors econòmics. Per tot açò, era important recuperar la presència als carrers aquest Primer de Maig, com s’ha fet en diverses citutats, així com mantindre-la cada dia als centres de treball i barris i pobles valencianes.

A més de les mesures esmentades, les principals revindicacions de la Intersindical Valenciana per al Primer de Maig es concreten en: la salut i la seguretat en el treball; la racionalització del calendari i dels horaris laborals; la reducció de la jornada laboral a 32 hores i 4 dies a la setmana; la igualtat en el món del treball per a totes les persones, independentment de la seua orientació sexual, gènere, procedència o edat; el suport a les persones majors i el dret a una pensió pública digna; la millora dels serveis públics i l’accés universal als béns comuns o avançar envers un Marc Valencià de Relacions Laborals i protecció social. Tampoc podem oblidar el dret a un habitatge digne, adequat i assequible; la defensa i protecció del nostre territori, les nostres hortes, rius i muntanyes; la justícia fiscal, el finançament just i la sobirania fiscal; la igualtat i els drets lingüístics o el suport als sectors culturals.