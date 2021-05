Ni presos ni exiliats

Figueres acollirà un gran acte de suport als represaliats de la causa general contra l'independentisme

Aquest dissabte a les 12h, els Comitès de Defensa de la República (CDR), Alerta Solidària, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana han convocat un grac acte solidari a les Rambles de Figueres sota el lema "Independència. Ni un pas enrere", per en suport als encausats dels procediments judicials que hi ha oberts als jutjats de Figueres amb 197 investigats pels tall de l'AP-7 a la Jonquera (Alt Empordà) l'any 2019 però també a la resta dels "300 encausats" que hi ha arreu de país i els 3.300 "represaliats".

S'espera que hi acudeixi gent d'arreu de Catalunya tenint en compte que, durant mesos, els jutjats de la capital altempordanesa han citat unes 180 de les 197 persones de diverses comarques investigades pel tall de l'AP-7 a la Jonquera post-sentència. A tot el país hi ha unes 300 persones investigades en més d'un centenar de causes obertes. La majoria, a Figueres, però també n'hi hi ha Girona, Amposta i les Terres de l'Ebre.

El portaveu d'Alerta Solidària ha comparat aquesta situació amb la dels 12 detinguts per part de la policia francesa durant el tall de la frontera. En aquest sentit, ha explicat que en tots els casos els procediments, tramitats per la via administrativa, han quedat "arxivats" perquè "no hi havia delicte" i ha reclamat que "la justícia espanyola" faci el mateix amb les causes penals que té obertes. L'organitzen les principals entitats independentistes "només la independència ens portarà cap a la llibertat" i ha animat a tothom a participar a l'acte. "Tornem a sortir al carrer, perquè volem continuar amb la confrontació allí on l’havíem deixada", ha afegit.