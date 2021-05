LLUITA INSTITUCIONAL

Els diputats gironins de la CUP al Parlament de Catalunya defensen la bona feina feta als ajuntaments on la CUP governa com a aval per seguir millorant els resultats electorals

El diputat Dani Cornellà ha visitat Celrà, Llagostera i Bescanó, els tres municipis de la comarca del Gironès on la CUP governa, en el marc de la ronda de trobades dels diputats amb els governs municipals cupaires de la demarcació que s’estendrà durant en les properes setmanes. L’objectiu d’aquestes trobades és conèixer les diferents realitats locals i les inquietuds i demandes del territori, així com crear sinèrgies entre la feina dels ajuntaments i la tasca al Parlament.

En aquestes primeres trobades s’han centrat sobretot en treballar alguns dels principals reptes actuals: les demandes del món local sobre habitatge, medi ambient i defensa del territori així com en la resposta a la crisi sanitària, econòmica i social derivada de la Covid-19.

La formació política ha valorat molt positivament la feina feta en els ajuntaments on governa, ja sigui en solitari com en coalició, en la implementació de polítiques socials en àrees d’habitatge, serveis socials, participació i transparència entre d’altres, així com en l’embat i la confrontació independentista contra l’estat espanyol des dels municipis. Aquesta bona feina a les institucions, però també als carrers, consideren que ha comportat l’evolució tant positiva d’augment de la presència d’assemblees cupaires als municipis de la demarcació i de millora constant dels resultats electorals, per exemple, havent-se doblat el nombre de diputats al Parlament en les últimes eleccions.

Després de reunir-se amb els tres primers equips de govern, el diputat Dani Cornellà ha afirmat: “cal seguir reforçant la feina als ajuntaments, on estem deixant clar que sabem ser rupturistes i transformadors i alhora sabem gestionar el dia a dia, per a que a les municipals del 2023 es consolidi aquesta tendència a l’alça”.

Durant les properes setmanes els diputats seguiran la ronda de visites, havent confirmat ja trobades a Vilajuïga i Castelló d’Empúries per divendres que ve, i amb Vilaür i Viladamat per la setmana següent.