El Jutjat de Reus es nega a arxivar una de les causes repressives contra militants independentistes i dóna peu a un judici

El regidor de la CUP de Reus, Edgar Fernàndez s’ha negat a declarar de nou aquest matí davant el jutge com encausat arran les protestes del 16 d’octubre de 2019 en contra de la sentència als presos polítics. D’aquesta manera, el regidor s’exposa a què el jutge torni a dictar una ordre de detenció en contra seva, com ja va passar el passat mes de febrer. Com de costum, diferents persones i entitats han donat suport a l’encausat davant els Jutjats de Reus en una concentració sota el lema La Solidaritat No És Delicte.

Aquesta és la cinquena de les causes repressives a Reus, corresponent a la manifestació del 16 d’octubre que va acabar davant de la Comissaria de la Policia Nacional. Aquesta causa aplega més de 20 persones amb acusació particular de la Generalitat i l’única amb quatre detencions. Fernàndez destaca que “no coneixem les quatre persones detingudes, ha estat impossible posar-se en contacte amb elles per saber qui són o, fins i tot, oferir-los suport jurídic”.

A més, durant la roda de premsa Fernàndez ha explicat que pel que fa a la quarta causa repressiva, el jutge ha decidit tancat la fase d’instrucció i no arxivar el cas, per tant tira endavant el procés judicial i Fiscalia haurà de decidir si els envia a judici.

Després de repassar tot l’entramat de causes judicials, Fernàndez conclou que “si hi ha una sentència, algú políticament haurà de donar explicacions”, així com “també s’hauran de donar explicacions si les causes arriben fins el final i ningú és capaç de demostrar res”. Finalment, el militant cupaire recorda les més de 3.000 persones represaliades al Principat per defensar l’independentisme i titlla de “còmplice” el govern de la Generalitat.