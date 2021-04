1-M

Organitzacions de l'esquerra Independentista de Tarragona realitzarà un CorreBancs en el marc del Primer de Maig

Organitzacions de l'esquerra independentista de Tarragona, formada per Arran, Cau de Llunes, la CUP i Endavant, organitzen un CorreBancs el proper dissabte 1 de maig a les 12h del migdia des del monument als Castells de la Rambla Nova de Tarragona.

Els col·lectius anticapitalistes emmarquen aquest acte dins de la campanya «L’habitatge és un dret i no una mercaderia. Una llar digna per a tothom» i han escollit aquesta data per a denunciar que l’habitatge és una de les problemàtiques més importants de les persones treballadores i aturades, que se suma a la falta de feina i precarització de la classe treballadora.

El CorreBancs tindrà diferents parades en entitats bacàries on s’explicarà a punt dades sobre la problemàtica de l’habitatge a Tarragona. Tindrà un format de passacarrers lúdic amb la participació de batucades i comptant amb totes les mesures sanitàries contra la COVID-19, amb mascaretes, distància i gel hidroalcohòlic.