1-M

La Marea Pensionista amb el Manifest "Unim-nos i responguem als atacs del capital"

La Marea Pensionista de Catalunya s'ha adherit al Manifest "Unim-nos i responguem als atacs del capital " de les organitzacions que convoquen a la manifestació del 1r de maig al Passeig de Gràcia/Provença a les 17 hores de Barcelona.

Unim-nos i responguem als atacs del capital

Dècades de capitalisme neoliberal i especialment les darreres reformes laborals han deixat a la classe treballadora en una situació límit.

La taxa de temporalitat de l'estat espanyol és la més elevada de la UE (26%), el 2019 una de cada tres persones assalariades va tenir, almenys, 3 contractes temporals. 5,5 milions de persones estan treballant a temps parcial menys hores de les que voldrien. L'atur en persones de menys de 25 anys és del 40%, el més alt de la UE i, com no, aquest escenari s’acarnissa en les dones, que representen el 74% dels contractes a temps parcial.

Mentrestant, centenars de milers d'immigrants es veuen obligats per subsistir a acceptar les pitjors condicions de treball i salaris ínfims perquè la llei d'estrangeria els obliga a això al negar-los el permís de residència i treball. El preu del lloguer ha crescut exponencialment els darrers anys a Catalunya i molt més a les principals ciutats.

L'onada de desnonaments no cessa i l'estat envia els seus cossos repressius (policia, guàrdia civil, mossos d'esquadra, ertzaintza, policies municipals) a fer fora, amb violència, milers de famílies vulnerables per garantir el dret dels grans tenidors d’habitatges a especular amb les nostres vides, abocant-les a la pobresa. Després de modificar la Constitució per prioritzar el deute a la banca, ara assumint formalment com a deute públic els 35.000 milions d'euros del parc immobiliari de la SAREB, abonat per l'estat a bancs i caixes.

La pandèmia, les retallades i privatitzacions sanitàries i de serveis públics, duts a terme pels governs central, autonòmics i municipals, han agreujat moltíssim aquesta situació deixant enrere a creixents capes de la població; les condemna a la precarietat, la manca de sostre i la fam. A l’estat espanyol és on més ha disminuït l'esperança de vida passant dels 84 als 82,4 anys. Recentment els denominats fons europeus de recuperació serveixen de pretext a govern per a noves reformes laborals i retallades en les pensions que amenacen encara més les condicions de vida, presents i futures, dels treballadors i treballadores. Però responem: com no pot ser d'altra manera l'olla social fa senyals d'estar a punt d'esclatar.

Les protestes per la repressió contra Pablo Hasel canalitzen l'empipament general existent contra la repressió, sigui a artistes, sindicalistes o lluitadors socials. Els sindicats combatius segueixen creixent i generant més conflicte a empreses i sectors productius, no només frenant a la patronal sinó fent-la retrocedir més sovint. La lluita feminista consolida l’organització i mobilització contra el patriarcat, de forma potent. Els moviments per l’habitatge, i els veïnals, segueixen marcant exemple de resistència i victòries de tots i totes. L'antifeixisme i solidaritat antirepressiva agrupa organitzacions i col·lectius de forma diversa i plural. Les persones migrades no han cessat de reclamar els seus drets i els seus papers durant tots aquests anys.

Per això els sindicats i organitzacions sota signants exigim aquest primer de maig governi a qui governi:

Reindustrialització en clau ecològica, sota control públic i comunitari .

Planificació publica i participativa urgent per la transició ecològica i energètica que impedeixi l'extinció.

Derogació total i completa de les Reformes Laborals del PSOE y PP (la clau de la precarietat).

Incorporació de les treballadores de la llar i les cures al règim general de la seguretat social, l’eliminació de l’acomiadament per desistiment de l’empresari.

Increment de la plantilla de la Inspecció de treball i dels jutjats social per garantir justícia rapida i gratuïta davant del frau laboral. En acomiadament improcedent dret a escollir la readmissió.

No al pacte de Toledo ni a noves retallades en matèria de pensions. No a fons privats, si a pensions públiques i mínimes de 1080€ als 65 anys.

Renda bàsica universal d’emergència social per garantir l’accés de tothom qui ho necessiti. Increment del SMI als 1300€.

Reducció de la jornada laboral a 30 hores sense reducció salarial, repartiment de tots els treballs.

Expropiació i us social de la totalitat dels immobles de la SAREB. Fem nostres les reclamacions del moviment de l’habitatge en aquest àmbit. Prohibició de desnonaments sense alternativa.

Sanitat, dependència i educació públics 100% sense discriminació Prou finançar concertada. Prioritzar l’atenció primària. Alliberament de patents cap a la sobirania farmacèutica.

Derogació de la llei d’estrangeria i tancament dels CIE’s. Reconeixement de l’estatus de refugiades i exiliades. Llibertat de moviments per les persones recloses a Canàries. Regularització sense condicions!

No al pagament del deute públic.

Derogació de la llei mordaza, prou repressió a lluitadors socials i sindicals, llibertat dels presos. Dissolució dels antiavalots.

En aquest context de lluites hem d’incrementar tant els espais de coordinació com d’enfortiment mutu per poder colpejar amb més força. Fem una crida a:

Les nostres afiliacions a participar en els col·lectius anticapitalistes i socials que considerin; a unir les nostres mans, doncs la lluita sindical i social són part de la mateixa lluita.

en els col·lectius anticapitalistes i socials que considerin; a unir les nostres mans, doncs la lluita sindical i social són part de la mateixa lluita. A la classe treballadora catalana a mobilitzar-se i organitzar-se cadascú i cadascuna en el sindicat combatiu que consideri. Aquesta és la clau que permetrà que les lluites obreres segueixin creixent i fent retrocedir la precarietat que ens ofega. Unitat de les lluites. No hi ha cap altra forma que nosaltres mateixes.

a mobilitzar-se i organitzar-se cadascú i cadascuna en el sindicat combatiu que consideri. Aquesta és la clau que permetrà que les lluites obreres segueixin creixent i fent retrocedir la precarietat que ens ofega. Unitat de les lluites. No hi ha cap altra forma que nosaltres mateixes. A les organitzacions i moviments socials: A centrar-nos en les nostres coincidències i participar conjuntament tant en les manifestacions de l’1 de maig com en tot combat coordinat contra la xacra que atempta contra les nostres vides: el capitalisme.

VISCA LA CLASSE TREBALLADORA! VISCA L’1 DE MAIG!

20 abril 2021

Solidaritat obrera, IAC (Intersindical alternativa de Catalunya), COS (Coordinadora Obrera Sindical), CO.BAS (Comissions de base), CNT Catalunya, CGT Ensenyament. Agrupació de dones Pan y Rosas, Agrupació taxi Companys, Anticapitalistes, Associació 500x20, Coordinadora d’associacions d’aturats de Catalunya, Corrent roig, CRT (Corrent revolucionària de treballadors i treballadores), CUP, CxR (Constituents per la ruptura), Ecologistes en acció, Embat, Esquerra Diari, FSM (Federació sindical mundial), Iaioflautes del Garraf, Lluita internacionalista, Marea bàsica Catalunya, Marea pensionista Catalunya, Marxa de la dignitat, Moviment pensionista Badalona, PapersxTothom, PCPC, Procés constituent, RidersxDerechos, SEPC, Sindicat de llogateres, Sindillar, Stop subcontractació, Unitat pensionista Baix Penedes, Unitat pensionista Horta Guinardó, Unitat pensionista.cat, Xarxa roja.