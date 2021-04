Investidura

La CUP facilitarà que Madaula sigui a la mesa del Parlament

La CUP-NCG ha anunciat avui en una roda de premsa que facilitarà que Aurora Madaula sigui la substituta de Jaume Alonso-Cuevillas a la mesa del Parlament de Catalunya. El diputat Pau Juvillà, en nom de la formació, ha explicat que la CUP serà garantia perquè al Parlament “s’hi pugui parlar de tot, pugui exercir la seva sobirania, es protegeixin els drets de les diputades i diputats encausats per haver defensat els drets democràtics i col·lectius i perquè es faci front al feixisme”. En aquest sentit, volen reforçar una majoria independentista a la Mesa que no sotmeti la sobirania de la cambra al Tribunal Constitucional i a l’aparell judicial de l’Estat.

Tot i així, els anticapitalistes han manifestat la seva preocupació perquè escassos dies després de la constitució de la Mesa, Cuevillas hagi causat baixa evidenciant la falta de consens dins de Junts pel paper de confrontació que ha de tenir la Mesa durant aquesta legislatura i demanen a Junts “seure i parlar perquè la majoria independentista a la Mesa no sigui simbòlica”.

Juvillà ha recordat que la CUP no participa ni ha participat de l’intercanvi de cadires en les negociacions per la investidura i per tant, desvincula completament, tal i com ja va fer en el seu dia, els acords i pactes per la investidura amb els de la mesa del Parlament, i prioritza una mesa amb majoria independentista que faci valer la sobirania del Parlament i que permeti que la cambra tiri endavant polítiques per afrontar la crisi econòmica, social i política i per construir un nou model país que tingui com a base el dret a l’habitatge, la Renda Bàsica Universal, el dret a la ciutadania per a tothom, la Banca Pública Catalana, una empresa energètica pública, la desprivatització de l’educació i de la sanitat, la transició ecològica i el dret a l’autodeterminació.