Euskal Herria

Ens ha deixat Julen Madariaga, un dels fundadors d'ETA

Al llarg de la seva vida no s'ha cansat de repetir que ETA anava més enllà de la lluita antifranquista, va néixer per l'alliberament nacional i social d'Euskal Herria. També ha dit en nombroses ocasions que "Estic orgullós de crear ETA, perquè era necessari". També va militar a Herri Batasuna, però ho va deixar qua es va allunyar de l'estratègia d'ETA (1989). Mès tard va impulsar el partit Aralar. El 2014, va escriure la seves memòries "Egiari Zor"

El diari Berria avançava ahir a la nit, la mort de Julen Madariaga, un dels fundadors del grup Ekin, que seria la llavor d'ETA, i també va ser el líder d'aquesta organització.

Madariaga va néixer a Bilbao l’octubre de 1932 en el si d’una família que va haver d’exiliar-se a Xile després de la guerra civil espanyola. Va estudiar dret a la Universitat de Deusto, Oviedo i Cambridge; en aquest últim es va convertir en metge. Va començar la seva carrera política a Deusto i el 1952 va fundar el grup Ekin amb Jose Maria Benito del Valle, Goritz, Txillardegi, JM Agirre i altres. El grup Ekin i l'EGI del PNV es van fusionar més tard amb el grup Eusko Gaztedi, però les seves principals desavinences amb el PNV es van escindir i el desembre del 1958 Madariaga, Txillardegi, Del Valle i Iñaki Larramendi van formar ETA.

Biografia extreta de Naïz

Madariaga va ser arrestat per primera vegada un any després i empresonat el 1961 juntament amb diversos altres amics després d'una acció contra un tren que portava antics soldats a Sant Sebastià. Després de la seva sortida de la presó, fou mantingut a París, casa de l’anarquista Lucio Urtubia.

Madariaga va ser arrestat diverses vegades i també va patir tortures i empresonaments. Meliton Manzanas també va al·legar que va ser torturat. Després d’un judici a Baiona, es va exiliar a Algèria el 1965 i hi va viure fins a l’octubre de 1966.

Es va traslladar a Bèlgica després de les primeres divisions ideològiques de l'organització després de la IV Assemblea d'ETA, fins que va tornar al País Basc el 1971. Mentre estava a Bèlgica, va tornar al País Basc del Nord per fer una visita, però va ser arrestat i condemnat a sis mesos de presó.

Es va establir al País Basc del Nord des del 1971, tot i que el 1972 va ser expulsat temporalment a Xile. De tornada al País Basc, també va ser empresonat el 1989; Va ser condemnat a quatre anys de presó per ajudar i incitar a ETA. Va decidir deixar Herri Batasuna el 1995, després que ETA matés el líder del PP, Gregorio Ordoñez.

Posteriorment es va unir al partit Aralar i Madariaga es va presentar a les llistes per a les eleccions a la Diputació de Biscaia (maig de 2003), al Senat i al Parlament Europeu (2004). Va ser arrestat de nou el 2006 per ordre del jutge Fernando Grande-Marlaska, però va quedar en llibertat sota fiança.

Va tenir terribles pèrdues familiars a la seva vida: primer la seva dona i després un fill van ser assassinats per Julen Madariaga.

"Egiari zor"

A la seva autobiografia "Egiari zor", publicada el 2014, Madariaga va explicar la seva elecció per a la creació i la lluita armada d'ETA: "La principal preocupació inicial de la majoria dels fundadors d'ETA va ser:" Hem de fer alguna cosa ". Això vol dir que al segle passat, als anys cinquanta i més enllà, no vam veure res més que una catàstrofe completa a la nostra societat basca: la pèrdua total de la guerra del 1936-37, la mort del basc, la nostra llengua vernacla, la completa desintegració dels independència, i una llarga devastació. I, per descomptat, no sabíem per on començar a solucionar tants desastres. Va ser realment decebedor ”

"Ens van presentar un problema de lluita armada", va dir Madariaga al llibre. Sobre això, només un parell de detalls, per respondre a les preguntes de per què i per què vam crear la lluita armada. Primer, defensar-nos, el País Basc, contra els atacs de l'enemic (o enemics). A més, hi ha una segona raó: assolir la dignitat de la gent, obtenir i donar coratge al nostre poble, que era tan deficient.

Condols

Sortu va enviar les seves condolències als familiars i amics de Madariaga en un comunicat. “La mort d'aquest històric activista ha causat dolor a l'esquerra nacionalista. Deurem molt a Madariaga i a la seva generació, perquè la seva tasca militant va portar un complet renaixement cultural i polític al País Basc, i van aconseguir vincular milers de bascos a la lluita per la llibertat que van iniciar ”, va dir Sortu.

“Julen Madariaga sempre ha treballat per la llibertat del nostre poble. Va ser un model a seguir i li volem mostrar el nostre agraïment. Adéu i honor, Julen ", va afegir el partit nacionalista.

Arnaldo Otegi, el principal coordinador d'EH Bildu, també va expressar el seu condol a la seva família i amics. Va recordar que Madariaga estava "compromesa amb la llibertat del nostre poble".

Patxi Zabaleta també va recordar la trajectòria de Madariaga, especialment l'estreta relació que va tenir a Aralar, i va destacar la seva visió del patriotisme. "Els qui van fundar ETA, inclòs Julen Madariaga, necessitaven que el patriotisme fos divers, plural, de dretes i d'esquerres i que tingués la seva pròpia competència, dialèctica, acords i lluites per avançar".

Ha mort una persona que ha estat sempre fidel a la llibertat del seu país, Euskal Herria.

