Tossudament Alçats

Encara no som conscients del Clam de Llibertat arreu: #400talls #MeridianaResiseix… 1255 dies @E_Gallinat (Eixample)...

Ens estan imposant una guerra de desgast, però nosaltres continuem tossudament alçats, mantenint el caliu i anar conquerint espais de llibertat al territori, com a la Meridiana, L'Eixample, la Vila de Gràcia, Sant Just Desvern... Uns espais que es va estenen com a una taca d’oli per estar preparats pel nou embat amb l’Estat espanyol.

Aquest dimarts #MeridianaResisteix ha fet el tall 400 per recordar exigir l’alliberament dels presos polítics, el lliure retorn dels exiliats, l’arxivament de les més de 3000 causes obertes contra independentisme i per una República Catalana. A la mateixa ciutat de Barcelona, un grup de veïns de l’Eixample s’han tornat a concentrat i ja porten 1255 dies que ho fan, d’ençà el 5 de novembre de 2017. També avui a Berga, ha sonat el Cant dels Ocells a la plaça de Sant Pere, com fan cada dia. Segur, que avui també s’han coses semblants a molts indrets del país. Com ahir es va fer a Sant Just Desvern i a la Vila de Gràcia de Barcelona. Com demà també es farà a altres llocs. Com dijous es farà a Palma o Perpinyà... Ahir possiblement hi havien més persones, avui menys, però demà hi hauran més... Mantenint el caliu, tossudament alçats per la Independència.

Els Jutges i fiscals de Tribunal Suprem espanyol no són conscients d’aquesta persistència i constància, però és que la gran majoria de nosaltres tampoc no ho som. No perquè es miri a un altre costat, sinó perquè no ho sabem. Ningú no ens informa, perquè no generen l’efecte Urquinaona i la majoria de mitjans de comunicació necessiten espectacle (fum, foc...), no tenen aquesta morbositat de la violència, que a ells si els agrada, no només per explicar-ho, sinó també per criticar-ho, i naturalment per criminalitzar-ho. Sense tenir en compte qui genera la violència.

Amb els talls de la Meridiana, que es van iniciar a partir de la sentència, van intentar criminalitzar-ho (aleshores era notícia), però no ho han assolit. Aquest cop, la mobilització popular i organitzada han conquerit aquest petit espai de llibertat. I ara ha deixat de ser notícia.

Com deia fa uns dies el Vicent Partal a Vilaweb, el mur de Berlin va caure per la força de la gent. A Leipzig, aleshores Alemanya de l’Est, es van organitzar manifestacions on cridaven “Nosaltres Som el Poble” i cada cop eren més nombroses. Mobilitzacions que es van estendre a la resta del país, fins que va arribar el dia de l’embat. I és que l’única lluita que és perd és la que s’ha abandona.

Seguim!

Som Dimarts, tall Meridiana, 400 dies de resistència en lluita contra un Estat Espanyol antidemocràtic i violador dels DDHH.

Avui fem 400 dies de talls i tan de bo fos l'últim. Fins la llibertat, sempre.#MeridianaResisteix#Llibertatpresospoliticsiexiliats#LlibertatRepresaliats pic.twitter.com/GUmopgkZsk — JDD (@JDDeua) April 13, 2021

13.04.2021

1.255 dies sortint cada dia#LlibertatPresosPoliticsiexiliats

“Molta gent creu que lluitar és agafar un arma, però lluitar és unir-se per defensar una idea.”

Neus Català pic.twitter.com/bElYYDYZ0i — Col•lectiu Enriqueta Gallinat (@E_Gallinat) April 13, 2021

Avui, diumenge 11 d’abril, en directe des de la plaça Sant Pere la Música per la llibertat 🎗 #freetothom #Berga pic.twitter.com/4QkSDmkwCp — ANC Berga ||*||🎗 (@ANC_Berga) April 11, 2021

📝 Trobareu la crònica de la concentració de dilluns 12 d'abril a la plaça de la Vila de Gràcia en suport dels presos polítics, exiliats i represaliats al web de @GraciaxINDP🎗️

💛 En memoria de Guillem Agulló i Arcadi Oliveres#XarxaIndependència pic.twitter.com/7c9Lh3Hkcm

— ANC Gràcia (@GraciaxINDP) April 13, 2021