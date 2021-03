Salarial

La Intersindical reclama el pagament retroactiu a les dones que pateixen bretxa salarial

Demana la creació d’un segell de qualitat laboral per identificar les empreses que compleixin la normativa en matèria d’igualtat

Respecte de la informació feta pública pels mitjans de comunicació en relació de la primera sanció molt greu que s’aplica a Catalunya per discriminació salarial a les dones, des de la Intersindical valorem positivament aquesta sanció, tot i que és sorprenent que aquesta sigui la primera infracció molt greu que s’aplica per aquest incompliment, quan sabem que aquesta pràctica de discriminació salarial és recurrent en moltes empreses, tal com demostra l’enorme bretxa salarial que patim les dones.



Amb el pocs elements informatius que tenim, per la escassa informació que ha donat la Generalitat sobre aquesta sanció, és impossible valorar els antecedents de discriminació en aquesta empresa “protegida”, però tot indica que la precarietat laboral que pateixen les dones en aquesta empresa és recurrent. Com és que una bretxa salarial de gairebé el 40% no s’ha denunciat ni percebut fins ara?



Aquesta enorme bretxa, que dobla la bretxa salarial mitjana de l’any 2019 entre dones i homes, és una expressió brutal de violència econòmica masclista i requereix quelcom més que una multa per aquest valor. Hem de ser contundents davant de qualsevol tipus d’expressió de desigualtat de gènere en l’àmbit laboral i a més de sancionar durament cal mesures reparadores envers les dones discriminades.



Cal també, des del punt de vista de la persona usuària, tenir en compte criteris de justicia social feminista en l’ús i/o contractació de qualsevol servei: també hauria de ser un dret de la ciutadania disposar d’informació exacta i extensa sobre el compliment d’una empresa en matèria laboral, especialment en matèria d’igualtat. Sobretot quan aquesta empresa ha d’oferir serveis en una institució de caràcter públic



Per tal de reduir aquest bretxa en general i en concret en aquesta empresa, reclamem les següents mesures: