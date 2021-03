La Intersindical es concentrarà a la Subdelegació del Govern espanyol a Girona

La Intersindical, ELA i CIG es mobilitzen el 25-M per exigir la derogació la reforma laboral i el reforç de l’agenda social

La concentració a comarques gironines estarà coordinada amb diverses mobilitzacions arreu del territori, així com amb Euskal Herria i Galiza. La Intersindical, juntament amb el sindicat majoritari basc (ELA) i elsindicat majoritari gallec (CIG), exigim al govern espanyol la derogació de les reformes laborals, el reforç de l’agenda social i el dret al’autodeterminació.

Davant la greu situació generada per la pandèmia i l’empobriment generalitzat de la classe treballadora, des de les tres organitzacions sindicals volem traslladar la necessitat d’actuar conjuntament, emplaçant a les forces polítiques sobiranistes, a forçar els canvis legals necessaris per impedir convertir els ERTO en ERO, així com l’articulació d’un sistema de protecció social fort, una fiscalitat progressiva i un teixit productiu sostenible amb salaris i condicions laborals dignes.



Els sindicals manifestem el rebuig a l’actual model de negociació col·lectiva que dona prioritat als convenis estatals per sobre dels provincials, i en detriment dels convenis sectorials i d’empresa. Reclamem que els representants sindicals dels treballadors i treballadores puguin participar de la negociació col·lectiva. Aixímateix, exigim respecte per les lleis socials aprovades al Parlament de Catalunya i que es reconegui el dret a decidir de les respectives nacions.

Els secretaris generals dels sindicats convocants han sol·licitat una entrevista amb la Ministra de treball, Yolanda Díaz, actual

vicepresidenta espanyola.

La concentració portarà el lema de «Aturem la reforma laboral! Per una negociació col·lectiva catalana! Per una feina digna, estable i de qualitat»