NI presos ni exiliats

La interlocutòria del jutge condiciona el tercer grau al penediment de Cuixart i al fet que segueixi exercint com a president d'ÒC

El vicepresident d’Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha denunciat que el jutge de vigilància penitenciària hagi revocat el tercer grau del president de l’entitat, Jordi Cuixart, amb voluntat de càstig, justament per presidir l’entitat cívico-cultural més gran del país: “El que diem als poders de l’Estat és que ni Jordi Cuixart renunciarà a cap de les seves idees, ni renunciarà a ser president d’Òmnium. Cap dels 183.000 socis d’Òmnium permetrem que Cuixart deixi de ser president”. Així mateix, ha criticat Mauri, el jutge ha retret a Cuixart que no es penedeixi ni reconegui el delicte. Per això, ha volgut deixar molt clar que el president d’Òmnium no ha de demanar perdó per a res: “El que fa el jutge és demanar que Cuixart es penedeixi de tot el que ha fet”. Una afirmació que, segons Mauri, “no per esperada deixa de ser indignant”.

En la interlocutòria, el jutge de vigilància penitenciària vulnera el dret a defensa de Cuixart. El jutge circumscriu el tercer grau al fet que es penedeixi. Així mateix, li recrimina que segueixi exercint com a president d’Òmnium Cultural. Al seu escrit, el jutge afirma que “no es pot deixar d’obviar la rellevància pública de l’intern, que segueix sent president d’Òmnium Cultural, sense que hagin desaparegut per complet les circumstàncies polítiques i socials a què fan referència els informes”. El jutge també dona per bons la major part dels arguments de la Fiscalia, i remarca que “manca la rellevància” dels posicionaments internacionals en favor de la llibertat de Cuixart, com serien el de Nacions Unides i Amnistia Internacional. Sobre això, Mauri denuncia que el jutge “menyspreï” obertament les principals organitzacions internacionals de drets humans, que subscriuen tractats signats pel mateix Estat espanyol.

Amb aquest gest vergonyós, ha prosseguit el vicepresident d’Òmnium, els poders de l’Estat tornen a tergiversar la llei a la seva voluntat i actuen al marge de la justícia europea, evidenciant greus mancances democràtiques, i fent palès el caràcter polític d’aquesta macrocausa que acumula més de 3.300 represaliats i 100 causes obertes contra el sobiranisme. En aquest sentit, i malgrat la suspensió immediata del tercer grau per als presos, el vicepresident d’Òmnium ha deixat clar que Cuixart seguirà defensant les seves idees i exercint els drets fonamentals: “Per això avui, encara amb més força, seguim reclamant l’amnistia i el dret a l’autodeterminació”.