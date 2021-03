Guanyem Girona, “decebut” pel desenvolupament “lent i poc ambiciós” de la municipalització de l’aigua

· Creuen que el nou servei s’ha de marcar dues fites: garantir l’accés a l’aigua com a bé bàsic i fomentar l’estalvi

La municipalització de l’aigua a Girona, Salt i Sarrià de Ter hauria d’haver-se completat abans d’acabar l’any 2020 però a dia d’avui encara no s’ha enllestit. Tot i això el passat dimecres els governs gironins van explicar algunes de les característiques que tindrà el nou servei. Guanyem Girona, per la seva banda, ha assenyalat que s’està “menystenint” la taula de l’aigua i les entitats que participen del procés. La regidora de la formació Laia Pèlach ha recordat que han passat cinc mesos entre les dues últimes reunions de la taula de l’aigua i on els governs es van comprometre a establir dues taules de treball: una per a les tarifes i l’altra per al reglament. Des de Guanyem es mostren “decebuts” perquè en l’última reunió, celebrada aquesta setmana, es van trobar “una sessió informativa i no pas un espai de treball real”. Així, Pèlach ha subratllat que l’anunci del sistema tarifari anunciat ahir és “una falta de respecte a la transparència i participació del procés perquè s’estan saltant compromisos” i ha definit el procés de municipalització de “lent i poc ambiciós”.

D’altra banda, l’aposta de Guanyem passa per confeccionar un nou sistema on es garanteixi l’aigua com a bé bàsic i que fomenti l’estalvi, dues característiques que, diuen, ara hi manquen. D’una banda, Pèlach ha reiterat la importància que la nova tarifa tingui en compte el nombre de membres de la llar perquè sinó “qualsevol tarifació per trams segons consum discrimina les llars amb més membres”. En segon lloc, aposten per repensar les bonificacions en clau social per garantir l’accés a l’aigua com a bé bàsic. Això també ha d’incloure l’alta del servei i la quota fixa. Finalment, Pèlach ha subratllat la importància de la transparència i de la informació a la ciutadania per “superar la desconfiança generada pel cas Aigües de Girona”.

Sobre la participació ciutadana a les taules de l’aigua ha assegurat que “van quedar molts dubtes per resoldre a les persones participants” i ha explicat que un altre gran interrogant pendent és si es crearà una nova empresa per a la gestió o si aquesta s’encarregarà Trargissa. La regidora del principal partit a l’oposició s’ha mostrat sorpresa que a hores d’ara encara hi hagi pendent d’elaboració un informe per determinar-ho.

Des de Guanyem han classificat de “continuista” i de “poc ambiciosa i innovadora” la nova tarifa. Així, Pèlach ha destacat que només s’incorpora un nou tram i que es posa sobre la taula una possible bonificació per a les famílies monoparentals. Tot i que la regidora ha admès que es tracta de mesures que van en la bona direcció també ha assenyalat que això pot comportar alguns greuges En concret, aquesta nova bonificació establiria desigualtats en relació a les famílies nombroses. D’altra banda, Pèlach també ha observat mancances en la tarifació com a mesura d’estalvi de l’aigua, especialment en la rebaixa del preu del segon tram.

D’altra banda, Pèlach també ha observat mancances en la tarifació com a mesura d’estalvi de l’aigua, especialment en la rebaixa del preu del segon tram. Des de Guanyem també han observat que a la proposta feta pública no es contemplen temes relacionats com són la transparència i informació a través del web o les factures.

En línies generals, la regidora de Guanyem també ha trobat a faltar una mirada “global” del cicle de l’aigua que inclogui la situació del clavegueram, el cost de l’alta del servei o que no es s’esclareix si es classificarà l’aigua com un bé bàsic i per tant s’avançarà cap a una política de zero talls i com es resoldran els casos d’impagaments.