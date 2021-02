Salut

Mobilitzacions per la derogació de les lleis privatitzadores i el blindatge de la sanitat pública

Demà, concentracions a la plaça Sant Jaume a les 12 i també a Girona a les 11 a la plaça de la Independencia

La Marea Blanca de Catalunya dóna ple suport a les concentracions impulsades per Coordinadora Antiprivatitzacions de Salut (CAS) Estatal que reclamen la derogació de les lleis privatitzadores i el blindatge de la sanitat pública.

La derogació de les lleis privatitzadores tant estatals com autonòmiques ha de ser una prioritat en l’acció dels governs per a assolir un veritable servei nacional de salut públic La pandèmia de la Covid ha evidenciat de manera ferma la necessitat de disposar d'una sanitat realment pública que garanteixi el dret a la salut de totes les persones.

N’és la única fòrmula que ho permet. Per per anar cap a un model sanitari realment públic és imprescindible la derogació de les lleis que mercantilitzen la nostra salut i les nostres vides i que permeten la privatització de la sanitat pública i les externalitzacions de serveis públics . Per tot això a la Marea Blanca de de Catalunya ho ha plantejat com una prioritat per a la nova legislatura