tragedia del Tarajal

La VIII Marxa per la Dignitat es deslocalitza per la COVID

El 6 de febrer de 2014 va marcar un abans i un després en la política migratòria de país. A 07:40h, entre pilotes de goma i gasos lacrimògens, es va arrabassar la vida i es van ofegar els somnis d’almenys, 14 persones que intentaven creuar la frontera nedant fins a la platja del Tarajal, Ceuta.

Des d'aquest mateix any es realitza a Ceuta la Marxa per la Dignitat, un acte que reuneix centenars de persones i que aquest any suma més de 250 suports, en record de totes les persones que van morir aquell dia i de totes aquelles que moren diàriament a causa de la cruenta realitat de les fronteres i de les polítiques migratòries. És un acte de denúncia davant les devolucions en calent, les devolucions exprés i la vulneració sistemàtica de Drets Humans a la Frontera Sud Espanyola.

Davant la realitat de la COVID, aquest any no es podrà realitzar la multitudinària concentració a Ceuta. Per això, l'equip organitzatiu de la VIII Marxa per la Dignitat porta mesos plantejant alternatives perquè es realitzin accions, símbols i gestos des de diferents ciutats sota el lema "Davant de les polítiques de mort: Memòria, vida i drets".

Divendres 5 de febrer a les 19:00 h es realitzarà una taula rodona per streaming des del Facebook de la Marxa per la Dignitat: @VIIIMARCHAPORLADIGNIDAD, que en algunes ciutats també es retransmetrà en espais públics.

El dissabte 6 de febrer a les 12:00 h es faran manifestacions, concentracions i actes amb lectura de manifestos en diverses ciutats d'Espanya i, fins i tot, d'altres països. Sempre respectant i complint en tot moment les mesures sanitàries i protocols de seguretat corresponents. Pot consultar-se en quines ciutats es realitzaran els actes en el següent mapa que s'anirà actualitzant cada dia amb més informació: bit.ly/mapatarajal2021

A Catalunya, la VIII Marxa per la Dignitat tindrà accions en almenys una desena de localitats: Badalona, Cubelles, Girona, Mataró, Olot, Reus, Sant Pere de Ribes, Sitges, Tarragona, Vilanova, entre d'altres



Seguiment: Streaming de Facebook i diverses ciutats (veure en mapa en línia: bit.ly/mapatarajal2021)

Dissabte 6 de febrer a les 12h

Badalona - Platja d'el coco

Cubelles- Davant de l'Ajuntament

Girona - Pont de Pedra

Olot - Firal Petit

Reus - Plaça de la Farinera Sant Pere de Ribes - Davant de l'Ajuntament

Sitges - Davant de l'Ajuntament

Tarragona - Plaça Corsini

Vilanova i la Geltrú - Plaça de la Vila