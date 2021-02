INTERSINDICAL

La Intersindical-CSC s'ha concentrat davant les portes de l'empresa MC Mutual

La Intersindical-CSC s'ha concentrat davant les portes de l'empresa MC Mutual per denunciar públicament la situació de no reconeixement de la baixa per covid-19 com a malaltia professional, així com per demanar la revocació del conveni amb aquesta empresa.

A la concentració s'hi ha unit l'Assemblea de Zeladors i s'ha exhibit una pancarta on es podia llegir "Som personal de risc, drets laborals", consigna que han entonat els participants de la protesta. També s'han mostrat rètols amb lemes com "serem implacables", "la vida abans que el capital", "treu-te la MasCareta" o "la confiança no és MUTUAL".

La representant de la Intersindical-CSC, Mònica Meroño, ha llegit el comunicat que els adjuntem en aquest correu electrònic, en format Word per si necessiten editar-lo.

Cap membre de l'empresa no s'ha dirigit als concentrats ni als representants legals dels treballadors, així com tampoc no s'ha tingut cap resposta per part de l'administració.

Aquesta mobiització se suma a la protesta que el proppassat 20 de gener la Intersindical-CSC va protagonitzar davant del CAP Masdevall de Figueres, per tal d'exigir responsabitats i implicació a l'ICS per garantir la seguretat dels terballadors i treballadores de l'atenció primària. Aleshores, tampoc no vam rebre cap resposta per part de l'administració.

És per això que la sectorial de sanitat de la Intersindical-CSC anuncia noves mobilitzacions, per reclamar a l'ICS i al Departament de Salut que donin la cara i s'impliquin en la defensa dels nostres drets laborals.