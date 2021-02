14-F

La CUP proposa una Renda Bàsica Universal de 735 € a partir dels 18 anys, un pla de reindustrialització i que els sectors essencials estiguin sota control públic

Els cupaires reivindiquen un model que posi sota control públic els serveis essencials com l'energia, l'aigua i les telecomunicacions, per tal de garantir que tothom tingui accés a aquests serveis.

Durant una visita a Girona, els candidats cupaires han exposat que el desmantellament de la indústria ha suposat la pèrdua de milers de llocs de treball de qualitat en els sectors productius. La crisi generada per la Covid19 ha agreujat aquesta situació i ha posat encara més de manifest la fragilitat d'un model basat en la precarietat laboral i en el monocultiu del sector turístic. Cal un canvi de model amb l'elaboració d'un pla de reindustrialització que garanteixi un model divers, amb un baix impacte ambiental i arrelat al territori.



Segons ha explicat el candidat cupaire per Girona Dani Cornellà: “Volem desenvolupar un model que garanteixi el rescat del teixit productiu, les PIMES i els autònoms. Un model que aposti per una industria ambiental i socialment sostenible.”

La formació independentista també ha explicat que volen implantar una Renda Bàsica Universal que garanteixi un ingrés mínim de 735 € per adults i 150 € pels menors, que es finançaria a través d'una reforma fiscal, modificant l'IRPF que beneficiaria al 90% de la població.



Segons Montserrat Vinyets, número 2 per Girona: “La Renda Bàsica Universal ha de garantir que ningú es quedi enrere, que ningú es quedi per sota del llindar de la pobresa. Que la gent jove mai més hagin d'escollir entre tenir un plat a taula o poder estudiar.”