14-F

La CUP demana a les de partits que no defensin la sanitat pública només en campanya, sinño també quan governen

La candidatura aposta per destinar més recursos per a infraestructures i personal a hospitals com el Joan XXIII de Tarragona, l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa i, en general en tots els CAPs. Laia Estrada ha explicat que des de la formació proposen un nou model sanitari de titularitat, gestió i provisionament públic i basat en Atenció Primària. Ha assegurat que només amb un canvi de model es podrà acabar amb “la transferència de recursos públics a mans privades, amb les dobles i triples llistes d'espera i els greuges entre treballadores”. Estrada també ha plantejat augmentar el pressupost per a l’Atenció Primària fins al 25% de tota la partida de Salut, i ha insistit en la necessitat d’una estratègia de salut pública i en prevenir i incidir en la salut “des de totes les polítiques públiques”. Finalment, Estrada ha assegurat que tots els partits proclamen defensar la sanitat pública quan estan en campanya, però “quan arriben al govern permeten que la pública pagui i la privada mani”.

Per la seva banda, el Diputat de la CUP Vidal Aragonés ha insistit en que “és una vergonya que en comptes d’ampliar la contractació a través de la Primària per dur a terme els rastrejos, anéssim a donar-li 17 milions a Ferrovial (Ferroser) per una cosa que no havien fet mai”. Aragonés ha recordat tres accions on des del Parlament les cupaires han sigut determinants per la recuperació de Drets Laborals “des de la recuperació del DPO, la tramitació de la Llei de Pressupostos i d’acompanyament, on vam fer una esmena específica per recuperar el 5% que es va treure a treballadores dels serveis públics i la Proposició de Llei per l’estabilització del sector públic català, per acompanyar la lluita de les interins i temporals”.

Per últim, Montse Sans, membre del Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública, ha criticat que la Generalitat hagi aprofitat l’emergència sanitària de la Covid-19 per “consolidar el desmantellament del model sanitari de proximitat de la Primària”, i ha fet una crida a la població “perquè participi a les mobilitzacions per la sanitat, i perquè el 14F utilitzi el seu vot també per defensar la sanitat pública, no tant en base al que diuen els partits ara que estan en campanya, sinó en base al que han fet els darrers anys”.