La CUP defensa un model empresarial a favor de les persones

El poble de Guissona és conegut, sobretot, per la presència de la Corporació Alimentària Guissona SA (CAGSA), empresa visitada per la majoria de representants polítics, sobretot en època electoral.

Avui la número dos de la CUP-Un nou cicle per guanyar, Nogay Ndiaye, juntament amb Hug Sierra i Dània Verdés, han fet un passeig pels voltants de la corporació i en acabar han denunciat que justament aquest no és el model empresarial que defensa la CUP.

Un model empresarial que cerca tenir el control absolut de la vida de les persones, recordant les antigues colònies tèxtils on tot, treball, però també el sostre i el pa acaba lligat a la gran empresa. Un model que exemplifica molt bé el model de país que defensen els partits de govern ERC i Junts.

A través de l’agroindustria intensiva i les franquícies s’ha creat un imperi que fa un ús excessiu de personal autònom, s’ha creat la seva pròpia política d’habitatge on aglutina a les treballadores en barris creant persones de primera i segona classe, fet que té conseqüències greus també a les escoles, amb una elevada segregació escolar i un desequilibri de ratios de persones nouvingudes entre els centres públics i privats.

Un model empresarial que condiciona la vida del poble, un model classista i fins i tot esclavista, del qual no se’n pot parlar malament.

Defensen que cal una diversificació econòmica del territori, revocar la reforma laboral, que cal un parc d'habitatge de lloguer públic i que cal una pagesia que no sigui una fàbrica de fer menjar, per les conseqüències que comporta per la salut de les persones i pel medi ambient (utilització d’adobs químics que alliberen gasos d'efecte hivernacle), convertint a les pageses en mers titelles del sistema que és qui els diu el què han de conrear i cobrar.

Els anticapitalistes volen fixar la vida també en la pagesia a través de la creació d’un banc de terres públiques, per adquirir terres per blindar-les de l'especulació, la reducció de la quota d’autònoms pels pagesos, l’eliminació d’intermediaris i vetllar per l’estricte compliment de la normativa ambiental per poder actuar contra la situació d’emergència climàtica que vivim.