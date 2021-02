Els nord-catalans podran seguir en català els partits de rugbi per primer cop a la història

La Plataforma per la Llengua ha signat un conveni de col·laboració amb Ràdio Arrels, l'emissora més antiga de la Catalunya del Nord, perquè es retransmetin en català els partits de rugbi dels Dragons Catalans i de l'USAP. És el primer cop a la història que aquest esport, tan popular entre els nord-catalans, es pugui seguir en la llengua pròpia del territori. De fet, els productors d'aquest programa esportiu ja estan pensant com adaptar al català els termes propis del món del rugbi.

Les retransmissions de Ràdio Arrels començaran a finals de febrer o a principis de març i es retransmetran trenta partits durant tota la temporada, és a dir, un total de seixanta hores de directe. Es cobrirà un partit cada setmana, coincidint amb els dies que els Dragons Catalans i l'USAP juguin a casa. Aquests són els dos equips professionals de la Catalunya del Nord i juguen a dues lligues diferents.

Els Dragons Catalans participen a l'anomenada Super League, la lliga anglesa de primera divisió de rugbi a 13 i la competició d'aquest esport més prestigiosa d'Europa. És l'únic equip no britànic que hi participa i és l'únic equip de l'estat francès que juga aquest tipus de rugbi de manera professional. L'USAP, que és també un equip professional, juga rugbi a 15 i, malgrat que ara és a segona divisió, de moment encapçala la classificació i a la primavera es jugarà el pas a primera. Tant l'USAP com els Dragons tenen l'estadi a Perpinyà i els seus partits apleguen al voltant de 10.000 espectadors.

Ràdio Arrels, amb una mitjana de 55.000 oients a la setmana -una xifra que augmenta dia a dia-, és l'únic mitjà de comunicació de la Catalunya del Nord que ofereix el 100 % del contingut en català. Enguany l'emissora celebra el 40è aniversari i, gràcies a l'ajuda de la Plataforma per la Llengua, podrà celebrar-lo oferint els partits de rugbi en català. A la Catalunya del Nord, aquest esport representa un gran motor econòmic i també és un element d'integració per als nouvinguts. El fet que ara es pugui seguir en català, doncs, permet que la llengua del país sigui en un lloc clau.