El veïnat de Sants de Barcelona dóna la benvinguda a Carles

Centenars de veïns del barri s'han manifestat pels carrers del barri de Sants per celebrar l'alliberament d'en Carles.Tot i que s'havia convocat per exigir la seva llibertat ha esdevingut en una reivindicació de caire festiu i de benvinguda per la seva llibertat.

Però en Carles no ha pogut gaudir d'aquesta, perquè així ho ha dictaminat la magistrada, que li ha interposat com a mesura cautelar la prohibició de participar en manifestacions.

Els Mossos d’Esquadra van detenir el Carles durant la manifestació de suport al cantant Pablo Hasél de dissabte, 20 de febrer. La jutgessa que instrueix el cas en va decretar l’ingrés a presó provisional i sense fiança en considerar que hi havia perill de reiteració delictiva.

Unes hores més tard, centenars de veïns de Sants van sortir al carrer per mostrar el rebuig a aquesta decisió.