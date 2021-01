Marie Costa, batllesa de Banys d'Arles, respon a l'assetjament d'un grup feixista espanyol

A finals d’agost, l’alcaldessa de Banys d’Arles, Marie Costa, va protagonitzar un intens discurs en el marc d’un acte institucional, on reclamava la creació d’un estat català a Europa i la llibertat dels presos polítics. Ho feia després de signar el Manifest que ja han segellat més d’un centenar de batlles nord-catalans que qüestionen la independència judicial espanyola. Una unió de pobles, d’esforços, que Costa veu fonamental per continuar lluitant pels drets i llibertats del poble català: “Centenars de pobles catalans s'han declarat a favor de la independència: alcaldes, tinents, regidors que representen en poble català... El poble és el primer grau de democràcia, el primer nivell d'expressió col·lectiva. Ja sabem la importància que poden arribar a tenir un balcó privat o una bandera penjada en un jardí…”.

Ara ha fet públic el següent text en resposta a un grup espanyolista que es dedica a una campanya de desinformació i de calúmnies de cara als elegits Nord catalans i particularment, els que han pres públicament posició en defensa als presos i exiliats polítics catalans:

Algunes necessiten precisions



La binarietat digital va acabar assolint i formant les ments fins que les va fer inertes. La doble pertinença, el mig just, el matís es divideixen en nom d ' una suposada claredat assimiladora que hem mesurat, a la llum de la història, els lamentables resultats, ara legibles en columnes. Estan substituint un maniqueisme bàsic que aniquila el pensament i dinamitza els ponts de forma sostenible impulsant la radicalització d ' idees i postures. Aquest empobriment dialèctic va néixer els mantres transfronterers de l ' article no signat publicat avui al blog Mediapart.



Alguns aclariments, per tant:

SÍ, la meva màscara anti-covid porta l 'estelada, símbol del sud del desig d' autodeterminació dels catalans, aquesta que va defensar el general de Gaulle en el seu discurs de Phnom Penh. Ningú, en democràcia, ha de permetre o prohibir el signe d 'arbre ja que no cau en incitació a la violència racial o l'odi.



SÍ, recolzo aquesta lluita a través dels meus escrits, per exemple signant el manifest de suport als presos polítics, o participant en programes de televisió o ràdio. Així mateix, dono suport a l ' existència imprescindible d'Israel contra vents i marees, alhora que demano la creació d'un estat palestí. Considero que el secularisme no és l'eradicació de les creences, sinó el respecte de totes les creences o no creences. D'aquesta manera exerceixo el meu dret d' expressió com qualsevol altre ciutadà, sobre aquest tema i sobre altres.



NO l 'Espanya d' avui no és la ′′ democràcia consolidada ′′ que diu ser. La simple incorporació inusual de l ' adjectiu ho destaca, rapers, eurodiputats, polítiques que no han comès cap delicte més que l ' organització d ' una enquesta i els ciutadans de Madrid que van recolzar la causa catalana per la manifestació. Es nega el resultat de les eleccions oficials. No hi ha separació de poders. L ' ombra del franquisme no visible flota a la península. La prova? Els successius camuflatges inflingits a Espanya per la justícia belga, la justícia britànica, la justícia alemanya i, per descomptat, l ' adhesió d ' eurodiputats a l ' exili al Parlament Europeu amb la immunitat que s ' ajusta a la seva funció

SÍ, Europa s 'ha convertit en un club d' estats tancats i preocupats per la seva única supervivència. Enlloc de fer els seus punts conjunts (el món celta, el món flamenc, Catalunya, Escòcia, el món magyar i tants altres) una potent palanca d ' identitat col · lectiva capaç de parir a ciutadans, socials i fraternals, que retiren a annutant frigant nacionalisme. No era aquesta Europa que volia i m ' agradava.



SÍ, crec que en un context així, Catalunya, igual que Escòcia forçada per un Brexit que no va escollir, té dret a escollir o no a escollir si esdevenir un estat independent, sigui o no, per Europa ara devorat.

NO donar suport a la Catalunya Sud no implica una secessió de la Catalunya Nord de l ' estat francès. Aquesta amalgama de marca llarga és una estupidesa insondable. Sóc un funcionari elegit de la República Francesa que les lleis i principis m ' apliquen amb tota la lleialtat que assumeix el meu càrrec. Jo també sóc un producte pur del que va ser l ' escola pública francesa. Així, la llengua francesa, per ser segona de la meva vida, no obstant això, el meu amor més gran, ja que és la meva llengua d'escriptura i traducció.

SÍ, crec que la representació territorial que coneixem, acuradament escollida per remoure qualsevol referència a la història, escapa de la identitat del nostre territori que ja no es nomena.

Sí, crec que cal pensar en un estatus diferent com una micro-regió, fins i tot a Occitanie, recolzada per convencions especials amb Catalunya Sud. Aquesta deu ser la gran construcció de càrrecs electes als Pirineus Orientals, tots junts.



SÍ, sóc profundament federalista. Crec en la subsidiarietat i la proximitat. Crec que l'excepció ultra centralitzada francesa ha demostrat en gran part els seus límits i mereix ser modificada.

FINALMENT, SÍ, crec imprescindible defensar la llengua catalana i donar la història d ' aquest país als qui van escollir viure-hi. També és una manera de donar-los les claus per entendre que tots ens sentim plenament com a casa.