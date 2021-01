lluita institucional

La CUP Tarragona vol saber si s’han instal·lat els “comptadors solidaris”

La formació ha tornat a insistir en que es doni compliment a la moció per fer front a la pobresa energètica aprovada el passat novembre i han preguntat, a través d’una petició d’informació a l’Alcaldia, quantes persones han sol·licitat aquests “comptadors solidaris”, quants se n’han instal·lat des de la data de la moció i en quins edificis.

En aquesta moció, s’instava a l’Ajuntament de Tarragona a, entre d’altres, facilitar la contractació provisional del subministrament d’aigua a les llars que pateixen exclusió residencial mitjançant la instal·lació de comptadors d’aigua “solidaris” previ informe de l’IMSST i a que s’establís un protocol a seguir, juntament amb EMATSA i l’IMSST, per determinar el procés per donar d’alta aquests comptadors d’aigua “solidaris”.

Les anticapitalistes recorden que, a més, aquesta moció també acordava que el consistori estudiaria la fórmula per instal·lar comptadors “solidaris” de llum i gas a les llars que pateixen exclusió residencial i es veuen obligades a punxar el subministrament de llum, comportant un perill pels veïns i veïnes.

Per últim, la formació independentista celebra que l’Ajuntament hagi començar a col·locar grans plafons informant de les ajudes en matèria d’habitatge. En aquest sentit, les cupaires han preguntat on i quan els han col·locat, “doncs cal garantir que aquesta informació arribi a tota la població”, així com saber quantes persones han sol·licitat les ajudes que s’hi anuncien.