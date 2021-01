Municipalitzacions

La CUP reivindica la municipalització dels serveis bàsics com la xarxa de distribució elèctrica

La CUP reivindica la municipalització dels serveis bàsics com la xarxa de distribució elèctrica

En un acte avui a Bellpuig, en què ha participat el cap de llista per la demarcació de Lleida, Pau Juvillà, la CUP ha posat de manifest la necessitat de recuperar la gestió pública serveis bàsics com l’energètic i concretament la xarxa de distribució elèctrica.

Aquestes setmanes la meteorologia (temporal Filomena, ventades, etc.) ha evidenciat el mal funcionament, en pics de consum, d’infraestructures que s’estan gestionant des de grans corporacions privades, essent com sempre la ciutadania qui n’acaba pagant les conseqüències, quedant-se hores sense llum i calefacció i patint microtalls de llum que malbaraten els electrodomèstics i impedeixen el teletreball en època de confinament municipal per la pandèmia.

Per això la CUP posa d’exemple les municipalitzacions aconseguides des del món local, com a l’Ajuntament de Bellpuig on el 2017 es va municipalitzar l’aigua, igual que a Alfés (2014).

Els anticapitalistes defensen la recuperació, a gestió pública, dels serveis essencials i estratègics com l’energia perquè cal garantir que el sector públic ho sigui al 100% en titularitat, gestió i provisió de serveis a la ciutadania. Defensen també que la la batalla per les nacionalitzacions no és tècnica ni legal sinó política.