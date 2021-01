14-F

La CUP anuncia que impugnarà el pla de cobertura que inclou VOX

La CUP-UNCPG ha anunciat avui en una roda de premsa que presentarà un recurs per impugnar el pla de cobertura de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a la Junta Electoral Central. La formació argumenta que un servei públic no hauria de donar cobertura a un partit que empara els discursos d’odi com és VOX. Tot i que reconeixen que el més probable és que la JEC hagués acabant obligant a la CCMA a donar cobertura a VOX, consideren que calia un posicionament clarament antifeixista per no participar de la normalització dels discursos que promouen l’odi.

Per aquest motiu, els anticapitalistes s’acullen a la legislació internacional per interposar el recurs, ja que aquesta és prolifera en les manifestacions contra els discursos d’odi i contra la discriminació. També argumenten que la llibertat d'expressió no és un calaix on hi cap tot, sinó que té sentit per a protegir les crítiques al poder, però no pot emparar discursos discriminadors contra col·lectius concrets.

Per això, tornen a apel·lar a la responsabilitat col·lectiva dels partits i candidatures que participaran d’aquestes eleccions i els convoquen a una reunió aquesta propera setmana per constituir el Pacte Nacional Antifeixista (PNA) i adoptar el compromís ferm de defensar els drets fonamentals. També han proposat un codi deontològic aplicat al reglament del Parlament i a la campanya elaborat per les organitzacions de Drets Humans que permeti controlar i prohibir discursos d’odi durant la campanya i la legislatura.