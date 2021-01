Ni presos ni exiliats

El Ple de l'Ajuntament de Sant Just demana l'arxivament de la causa contra els manifestants de la Jonquera

La moció presentada per ERC va comptar amb el suport de la CUP, Junts Sant Just-Alcaldia Republicana i un regidor no adscrit. El PSC va votar en contra i Movem es va abstenir. També defensa, una llei d'amnistia per a les gairebé 2.900 persones represaliades en la causa general contra l’independentisme perquè és l’única solució col·lectiva i, sobretot, per poder afrontar la resolució política del conflicte que ens porta a aqueta situació.