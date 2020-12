La mort de la bioètica

El mes de maig de 2016 es va publicar en Human Reproduction que un equip d'investigadors de la Universitat de Sheffield, al Regne Unit, havien identificat una proteïna que afavoreix la implantació de l'embrió en l'úter i la formació de la placenta. El professor Harry Moore, co-director del Centre de Biologia de Cèl·lules Mare de la Universitat de Sheffield i principal autor del treball va explicar que el gen sincitina-1 va sorgir a conseqüència d'un virus, i que l'ADN viral es va introduir en el genoma dels nostres ancestres i es va transmetre de manera que es va convertir en aquesta proteïna, que ha resultat vital per a l'evolució dels éssers humans. I va afegir que fins a aquest moment es desconeixia que la sincitina-1 s'expressava de manera primerenca en l'embrió. (1)

L'1 de desembre de 2020, els doctors Wolfgang Wodarg i Michael Yeadon van indicar que algunes de les vacunes que s'anaven a provar, inclosa la de Pfizer, podrien impedir el desenvolupament segur de la placenta en les dones embarassades. Els metges van explicar que "se sap que diverses vacunes candidates indueixen la formació d'anticossos humorals contra les proteïnes de la SARS-CoV-2, entre elles la sincitina-1. Aquesta proteïna que es troba en els virus de la SARS també és responsable del desenvolupament de la placenta en els éssers humans. No hi ha cap informació de si els anticossos contra les proteïnes de la SARS també actuarien com a anticossos contra la sincitina-1. Si fos així, això també evitaria la formació de la placenta, la qual cosa donaria lloc al fet que les dones vacunades es tornessin essencialment infèrtils" (2)

El govern britànic el 2 de desembre de 2020 va autoritzar formalment la vacuna candidata de Pfizer desenvolupada amb l’empresa alemanya BioNTech (ARNm BNT162b2) i va elaborar un document dirigit als professionals encarregats d'injectar-la: "Reg 174 Informació per a professionals de la salut del Regne Unit" (3). Document de 10 pàgines amb algunes instruccions i especificacions de la vacuna en qüestió sobre la qual cap comitè de bioètica ha posat l menor objecció.

Detallarem alguns dels continguts del citat document el qual omet el nom del laboratori, per la qual cosa es pot suposar que és d'utilitat també per a la vacuna desenvolupada per la multinacional anglesa AstraZeneka o unes altres que es poguessin aprovar. Inicia el document dient: "Aquest medicament no té una autorització de comercialització al Regne Unit, però se li ha donat autorització per al subministrament temporal per part del Departament de Salut del Regne Unit". Això ja crida l'atenció perquè indica que no ha passat cap dels controls exigits abans de posar en circulació qualsevol medicament, amb la qual cosa podem amb certesa deduir que es tracta d'una decisió política que no té res a veure amb el benestar de les persones.

En l'apartat 4.1 del citat document (Indicacions terapèutiques) ho defineix "per a prevenir COVID-19 causada pel virus SARS-COV-2, en individus de més de 16 anys". En l'apartat 4.2 diu: "La seguretat i l'eficàcia de la Vacuna COVID-19 mRNA BNT162b2 en els nens menors de 16 anys encara no s'ha establert".

La pregunta que sorgeix immediatament és perquè aquest límit d'edat, si a continuació es van establint protocols que impedeixen l'assistència a les escoles, guarderies i llocs d’esbarjo als menors que no estiguin vacunats? Quins perills pot ocasionar la suposada vacuna a les persones menors de setze anys? No hi ha cap resposta a aquestes preguntes, simplement ni tan sols s'ha estudiat, o si s’ha fet no gosen dir-ho.

En l'apartat 4.4 (Advertiments i precaucions especials d'ús) adverteix: "No es disposa de dades sobre l'ús concomitant d'immunosupresors... Com amb qualsevol vacuna, la vacunació amb COVID-19 mRNA Bovina BNT162b2 pot ser que no protegeixi a tots els receptors de vacunes... No es disposa de dades sobre l'ús de la Vacuna COVID-19 ARNm BNT162b2 en persones que prèviament van rebre una sèrie de vacunes completes o parcials amb una altra COVID". De nou el més caraterístic és que NO ES DISPOSA DE DADES, tot i així la vacunació vol imposar-se.

Però el més preocupant és l'apartat 4.6 (fertilitat, embaràs i lactància) en el qual respecte a l'embaràs diu: "No hi ha quantitat de dades de la utilització de la Vacuna COVID-19 ARNm BNT162b2"... No s'han completat els estudis de toxicitat reproductiva dels animals... La Vacuna BNT162b2 no es recomana durant l'embaràs... En el cas de les dones en edat de procrear, l'embaràs ha d'excloure's abans de la vacunació. A més, les dones en edat de procrear han de ser aconsellats per a evitar l'embaràs almenys 2 mesos després de la seva segona dosi...Es desconeix si la Vacuna COVID-19 mRNA BNT162b2 s'excreta en la llet humana... Un risc per als nounats/bebès no poden ser exclosos. La Vacuna COVID-19 mRNA BNT162b2 no ha d'utilitzar-se durant la lactància... Fertilitat: Es desconeix si la Vacuna COVID-19 mRNA BNT162b2 té un impacte en la fertilitat."

En l'apartat 5. (propietats farmacodinàmics) diu: "Es planeja fer un seguiment dels participants fins a vint-i-quatre mesos, per a avaluacions de seguretat i eficàcia contra la COVID-19". I en apartat 5.3 (dades de seguretat preclínics) diu que "Els estudis en animals sobre la potencial toxicitat per a la reproducció i desenvolupament no han estat completats". En l'apartat 6.2 (incompatibilitats) repeteix de nou que "Mancant estudis de compatibilitat, aquest medicament no ha de barrejar-se amb altres medicaments".

En síntesi, resulta que es pretén inocular a la població un fàrmac del qual NO SE SAP RES, ja que no hi ha estudis realitzats sobre els seus efectes, i per tant no pot interpretar-se com una prevenció o una curació a una malaltia determinada SINÓ UN EXPERIMENT per a veure els efectes a llarg termini. Experiment que està en total contradicció amb l'apartat 3 del Codi de Nuremberg que textualment diu: "3. L'experiment ha de ser projectat i basat sobre els resultats d'experimentació animal i d'un coneixement de la història natural de la malaltia o d'un altre problema sota estudi, de tal forma que els resultats previs justificaran la realització de l'experiment". (4)

Després que es fes públic el criminal i racista Experiment Tuskegee (5), dut a terme pel Public Health Service (Servei de Salut Pública) nord-americà, en 1978 es va elaborar l'anomenat Informe Belmont en el qual al punt 2 assevera que "Les persones són tractades èticament no sols respectant les seves condicions i protegint-les del mal, sinó també fent esforços per a assegurar el seu benestar. Tal tractament cau sota el principi de "beneficència"; aquest terme s'entén sovint com a indicatiu d'actes de bondat o caritat que sobrepassen el que és estrictament obligatori. El proverbi Hipocràtic "no facis mal" ha estat des de fa molt temps un principi fonamental, d'ètica mèdica. Claude Bernard ho va estendre al camp de la recerca, dient que no s’hauria de lesionar a una persona independentment als beneficis que poguessin derivar-se per a unes altres." (6)

D'acord amb les informacions que es van tenint, malgrat el secretisme imposat per la màfia farmacèutica i emparada pels governs de torn, podem deduir que les comparacions del moment actual, en plena bogeria pandèmica, amb els experiments realitzats a Alemanya, el Japó o els Estats Units abans, durant i després de la segona guerra mundial no disten molt entre si.

Ens enfrontem a un nazisme democràtic, o nacionalsocialisme, o a una total perversió de la política, de l'ètica i com no, de la bioètica que és la que hauria d'aixecar la veu davant tan grans atrocitats. Però per desgràcia la Bioètica ha mort o alguna cosa pitjor, s'ha posat al servei de l'ètica del capital.

