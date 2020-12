covid-19

La Intersindical-CSC demanem a Salut que intervingui el centre sociosanitari privat Llar Sant Josep, de la Seu d’Urgell

La Intersindical-CSC de l’Alt Pirineu demana la intervenció per part del Departament de Salut al centre sociosanitari Llar de Sant Josep de la Seu (Alt Urgell), de gestió privada i eclesiàstica, per tal de fer front al brot de Covid-19 que l’està afectant, com ja s’ha fet amb la de Tremp. La Intersindical-CSC creu que sense ajuda externa de les administracions no es podrà millorar ni la qualitat assistencial ni les condicions laborals dels treballadores i les treballadores i de les persones usuàries.

Des del 9 de novembre un brot ha afectat 56 de les 78 persones residents, causant-ne la mort de 4, l’ingrés de 2 més, i l’afectació de 14 treballadores fins a dia d’avui, que va obligar a traslladar 25 padrins/es a Puigcerdà.