covid-19

La CUP de la Seu d'Urgell denuncia males pràctiques fins la detecció del brot a la residència privada Llar de Sant Josep

La CUP de la Seu d’Urgell vol denunciar públicament la mala praxis sanitària que s’ha dut a terme a la residència privada Llar de Sant Josep de la Seu d’Urgell per part de la direcció del centre i l’excessiva tolerància del govern municipal. Les conseqüències d’aquestes males pràctiques han provocat el brot que es va detectar el 9 de novembre, que ha afectat a 56 de les 78 residents, causant la mort de 4 persones, l’ingrés de 2 més, i l’afectació de 14 treballadores fins a dia d’avui.

Segons ha informat en Jesús Sánchez, delegat de la conselleria de Salut per a la coordinació als centres socials residencials de Lleida i Alt Pirineu i Aran, no hi ha va haver cap sectorització dels espais entre unitats de convivència fins l’esclat del brot i la intervenció dels professionals de Salut. La situació, després del brot, va requerir de la intervenció urgent de la Conselleria de Salut, que va enviar noves infermeres i va organitzar el centre per complir els protocols de sectorització i separació dels diferents grups. Segons ens ha comunicat el mateix Jesús Sánchez en reunió amb el regidor de la CUP, les unitats de convivència no estaven ben sectoritzades i la falta de personal obligava a les professionals a haver de treballar amb tots els suposats grups de convivència. Això va provocar que el brot, inevitable per la gravetat de les dades a la ciutat, s’estengués entre gran part dels residents.

A preguntes del regidor, l’alcalde de la Seu d’Urgell Jordi Fàbrega, ha negat que abans del brot de novembre es celebressin misses a la capella del centre amb els residents i ha assegurat que la “mare superiora” i Directora de la residència María Rosario Fernández va vetllar pel compliment de la obligatorietat de portar la mascareta de protecció en tos els espais per part de les monges de la residència i les mateixes residents.

La CUP de la Seu d’Urgell, davant de les noves informacions, es reafirma i reitera la necessitat de:

Constitució d’una comissió d’investigació per aclarir la gestió portada a terme a la residència privada Llar de Sant Josep fins l’esclat del brot de COVID19 a principis de novembre. la intervenció per part de la Generalitat de Catalunya de la residència privada Llar de Sant Josep.

D’altra banda, la CUP de la Seu d’Urgell seguirà denunciant en pròxims comunicats altres greus faltes en la gestió de la residència en el context de la pandèmia del COVID19.