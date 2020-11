covid-19

La CUP de Reus exigeix una rebaixa de sous de govern per ajustar-se a la crisi provocada per la pandèmia

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Reus assegura que els pressupostos presentats pel govern municipal «no responen a les necessitats sorgides per la pandèmia». En aquest sentit, Marta Llorens, portaveu del grup anticapitalista, critica que els expedients presentats per govern «mostren una situació ideal i optimista, amb una activitat del 100% i sense cap pla de contingència per part de les empreses municipals». Per això, la CUP considera que els pressupostos s’haurien de fer de nou, partint d’una bona anàlisi de la situació marcada per la Covid-19.

Davant la publicació dels expedients dels pressupostos, la CUP lamenta que el govern actuï d’esquena a la resta de grups municipals, ja que segons la Candidatura, no s’ha donat la possibilitat de fer aportacions ni s’ha donat pas a cap mena de negociació. De fet, Llorens explica que «just abans de la reunió on s’havia de tractar l’expedient, el govern va fer públic el pressupost municipal del 2021». Malgrat aquest modus operandi, el grup municipal reclama responsabilitat al govern i assegura que «encara hi ha suficient temps per rectificar».

La proposta de dissenyar uns nous pressupostos per part de la CUP passaria perquè la població fós partícip, especialment amb la participació dels sectors més afectats, i perquè es treballi dins del marc del Pla de Reactivació Econòmica i Social. Concretament la portaveu considera que l’audiència pública que el govern ha convocat la setmana vinent hauria de servir per treballar la participació ciutadana i no només per exposar els pressupostos.

Finalment la Candidatura apel·la a la responsabilitat i reclama una rebaixa de sous per part dels membres del govern, com un acte d’humilitat i per fer front a la crisi. Tot seguit, el grup municipal també ha demanat que s’aturi la política de contractació de càrrecs directius de confiança. «No té nom que en època de pandèmia, en què la gent està patint, s’hagi aprovat la contractació de nous càrrecs directius», ha recriminat la portaveu del grup cupaire.