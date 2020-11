Els Ajuntaments de tota Catalunya no estan esprement la Llei en la seva potència, i així permeten i són còmplices dels desnonaments.

Exigim les sancions corresponents per part dels Ajuntaments que contempla la Llei per a poder ampliar el parc d'habitatge per a lloguer social i garantir els drets de la ciutadania. Exigim als Ajuntaments i a la Generalitat que posin les sancions que contempla la Llei 24/2015 a les grans forquilles que incompleixen l'obligació d'oferir lloguer social.

Fa gairebé dos anys que recuperem de la impugnació per part del Govern de Rajoy i la banca la nostra Llei 24/2015 i gràcies a la lluita incansable de les entitats socials promotores, juntament amb el suport d'una majoria aclaparadora de la societat catalana . I fa 10 mesos aconseguim l'aprovació d'un nou decret que amplia els supòsits de la norma i l'adapta a les noves cares de l'emergència residencial. Durant aquest temps hem recuperat eines imprescindibles i demostradament efectives com l'obligació de fer una oferta de lloguer social per part de grans forquilles a persones afectades per execucions hipotecàries i desnonaments per impagament de lloguer quan el propietari és una gran forquilla, i la cessió obligatòria d'habitatges buits propietat de grans forquilles a l'Administració pública per a poder ampliar el parc d'habitatge per a lloguer social i fer front als desnonaments.

També hem ampliat l'obligació de lloguer social per part de grans forquilles als casos de venciment de contracte de lloguer. A més, les famílies que viuen en pisos de petits propietaris o que no estan emparats pel lloguer social obligatori, seran reallotjades per llei per part de l'Ajuntament en coordinació amb la Generalitat. Les Taules d'emergència necessiten amb urgència aquestes mesures per a poder oferir habitatge a totes les persones en situació d'exclusió residencial. Amb un 2% de parc públic d'habitatge front un 15% de mitjana europea, ens trobem a la cua en la garantia dels drets essencials.