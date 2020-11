Declaracions de la consellera Laia Estrada en relació a la reclamació de l'estat espanyol dels 114.000€ de subvenció del programa cultural dels JJMM (https://larepublicacheca.cat/lestat-reclama-114-000e-a-tarragona-pels-jocs-del-mediterrani/):

Jocs del Mediterrani

L'Ajuntament de Tarragona continua pagan els Jocs del Mediterrani

La CUP ha denunciat reiteradament que el programa cultural dels Jocs del Mediterrani (JJMM) forma part de la presa de pèl monumental que ha representat aquest esdeveniment.

El PSC i el PP van intentar colar com a part d'aquest programa de forma barroera tota mena d'actes culturals que es feien a la ciutat, i que era evident que no tenien res a veure amb els JJMM. El temps no només ens ha donat la raó, sinó que al final l'Estat ha acabat exigint el retorn dels 114.000€ davant la incapacitat de l'Ajuntament per justificar lo injustificable.

És lamentable perquè la "broma" dels JJMM ens segueix costant diners públics.

La CUP ha demant als responsables de l'anterior govern que donin les pertinents explicacions públiques, i al govern actual a aclarir si existeixen moltes més situacions com aquesta i per què a dia d'avui encara no s'ha liquidat la Fundació ni s'ha auditat el desgavell dels JJMM.