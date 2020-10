Català

El Tribunal Suprem Espanyol ratifica la prohibició de l'ús administratiu del «valencià» amb Catalunya i les Illes

La reacció del STEPV ha estat contundent rebutja la ratificació de l’anul·lació de part del decret de l’ús del valencià en l’administració. El Sindicat va considerar, al mes de juny, que les sentències dictades formaven part de la deriva del poder judicial contra l’autogovern valencià.

TEPV-Intersindical Valenciana reitera en la valoració molt negativa de les actuacions del Tribunal Suprem respecte del decret 61/2017, de 12 de maig, d’usos institucionals i administratius de les llengües oficials en l’Administració de la Generalitat Valenciana. El Sindicat ho fa, ara que el Tribunal Suprem ha ratificat l’anul·lació de part del decret, de la mateixa manera que ho va fer al mes de juny quan es van conèixer les 4 sentències que eren conseqüència dels recursos de cassació que l’STEPV – Intersindical Valenciana i la Generalitat havien interposat davant les sentències del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià que anul·laven 14 articles del Decret.

Les sentències del Tribunal Suprem espanyol tenen el seu origen en els recursos interposats per dos diputats del Partit Popular i el sindicat CSIF, l’Advocacia de l’Estat i la Asociación para la Defensa del Castellano en la Comunidad Valenciana contra l’esmentat Decret 61/2017.

STEPV-IV ha estat l’única entitat que, a més de la Generalitat, ha donat suport jurídic i ha batallat per la legalitat de l’esmentat Decret en considerar la seua total legalitat i la seua absoluta necessitat per garantir els drets lingüístics de la valencianes i valencians.

Per al Sindicat, les actuacions del TS sobre el decret d’usos vulneren la jurisprudència del Tribunal Constitucional (fonamentalment la STC 75/1994, de 21 d’abril), com també la pròpia del Tribunal Suprem (i que vam aportat de manera detalladíssima en el recurs), aspectes de gran rellevància que el Tribunal Suprem no ha tingut en compte, fent servir el nominalisme sense la més mínima vergonya ni rigor científic.

Des de l’STEPV rd considera intolerable aquesta deriva del poder judicial contra l’autogovern valencià i molt especialment contra els drets lingüístics dels valencianoparlants. Per això continuarem defensant els nostres drets lingüístics i d’autogovern davant de totes les instàncies polítiques i judicials que calga.

El sindicat ha estat l’única organització que s'ha posat al costat de la Generalitat Valenciana defensant aquest Decret. Per això, i vista aquesta deriva jurisprudencial, demanem als partits que donen suport al Govern del Botànic, que és l’hora de fer canvis legislatius. Ara més que mai, davants dels atacs a la llengua i l’autogovern, cal que la Generalitat aprove de manera urgent una llei d’igualtat lingüística que pose els drets lingüístics dels persones valencianoparlants al mateix nivell que els dels castellanoparlants i supere d’una vegada per sempre l’absurditat del nominalisme lingüístic.