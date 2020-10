Repressió

Mobilització per denunciar els 3 anys de l'empresonament de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez

Fa tres anys que van tancar Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, els primers d’una llarga llista a la qual acompanya un seguici de represaliats per un estat que exigeix als catalans resignació, submissió i silenci“, ha manifestat Elisenda Paluzie, presidenta de l’Assemblea.

Més de 1.400 vehicles han anat avui fins a Lledoners perquè que fa tres anys de l’empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Un empresonament vergonyós, injust i que vulnera els drets fonamentals dels inculpats, i que coincideix amb l’any de presó preventiva del pres polític madrileny Dani Gallardo. A més, dimecres 14, d’octubre va fer un any de la sentència del judici de l’1-O. Aquests són només uns exemples d’una llarga llista de repressió, persecució i injustícia.

Les columnes de vehicles han sortit de diferents punts del territori català per dirigir-se a Lledoners, on han estat fent voltes mentre feien sonar clàxons i música per fer arribar el seu suport a les preses i els presos polítics. Els primers vehicles han començat a passar a les 17.30 h i els darrers al voltant de les 20 h.

Jordi Sànchez i Jordi Cuixart són “els primers d’una llista que es va allargar i a la qual acompanya un seguici de represaliats per un Estat espanyol que exigeix als catalans resignació, submissió i silenci. Quina mena de gent seríem si ho acceptéssim?”, ha manifestat la presidenta de l’Assemblea, Elisenda Paluzie, en la lectura del manifest de l’entitat.

El vicepresident, David Fernàndez, ha denunciat que l’Estat espanyol “menysté els nombrosos pronunciaments i resolucions internacionals” i continua vulnerant reiteradament els drets fonamentals d’aquestes persones. “Quan un poder no té contrapesos efectius la llei pot dir el que vulgui, l’Estat és jutge i part”.

Elisenda Paluzie ha afegit que portem tres any de resistència "però també de lluita i desobediència civil no violenta, com ara Eines de País o Consum Estratègic, que tan molesten als poders de l'Estat espanyol. Evidentment, sense deixar de mobilitzar-nos i sortir al carrer". "La clau de la victòria és posar en la mateixa línia institucions i mobilització popular com l'1 d'Octubre, i això encara no ho tenim", ha conclòs la presidenta de l'Assemblea.

La mobilització feta avui a Lledoners ha anat més enllà dels tres anys de presó dels Jordis. Ha estat un clam contra una persecució política que ni cessa ni descansa. L’Estat espanyol ha desfermat la repressió “contra tota resistència, que ara ja arriba a gairebé tres mil ciutadanes i ciutadans honestos que han comès el delicte de no doblegar-se”.

A través de les xarxes socials de l’Assemblea s’ha difós un missatge de veu de Jordi Sànchez; “Catalunya i la seva llibertat només ens té a nosaltres per defensar-la. No podem defallir, malgrat els nostres errors i la seva repressió. Fem-ho i fem-ho bé. No ens aturem”. També han enviat els seus missatges Txell Bonet, la Susanna Barreda i Blanca Bragulat, en representació de l'Associació Catalana dels Drets Civils. També hi han participat Jordi Pessarrodona, Marta Torrecillas i Montse Castellà.