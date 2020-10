Municipalització de serveis

La FAVB preocupada pel nou contracte d'atenció domiciliària de l'Ajuntament

La Federació d'Associació de Veïnes i Veïns de Barcelona (FAVB) ha manifestat en un comunicat que l'Ajuntament hauria d'explicar com s'ha decantat per l'empresa Servisar pel Servei d'Atenció Domiciliària (SAD). No només demana que cal revisar els sistemes de contractació sinó que cal avançar cap a la municipalització del serveis.

Domus Vi és la principal empresa de gestió de residències de gent gran a Espanya. D’origen francès, com va informar el diari digital Infolibre, el seu capital està controlat per un fons financer ubicat al paradís fiscal de l'illa de Jersey, que es diversifica en un entramat opac d'empreses que dificulta el seu control.

Durant la primera fase de la pandèmia la seva gestió de les residències ha estat molt qüestionada: cinc d’elles han hagut de ser intervingudes per diferents governs autonòmics: a Galícia (Vigo i Cangas de Morrazo), País Valencià (Alcoi), Madrid (Alcalá de Henares) i Catalunya (Ca N’Amell de Premià de Mar), i 11 més han tingut greus problemes a diferents comunitats. Amb aquests antecedents, resulta incomprensible que aquesta empresa hagi pogut guanyar un concurs per cobrir un servei tan essencial com el de la cura a domicili.