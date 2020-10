escriptores

L’STEI Intersindical demana que les dones escriptores ocupin el lloc que es mereixen al món de la cultura

La Secretaria de la Dona de l’STEI Intersindical i l'Organización de Mujeres de la Confederació Intersindical volen fer un homenatge a les dones escriptores que varen viure en èpoques en què els convencionalismes socials les varen obligar a romandre en l'anonimat i enaltir les seves figures. És evident que si les nostres escriptores no són citades en el nostre sistema educatiu, o en un nombre ínfimament menor al dels seus coetanis, difícilment la nostra societat tendrà al cap noms d'escriptores.

Diversos estudis constaten que les dones han estat eliminades de la Història de la Literatura: varen escriure en contextos dominats pel patriarcat i l’església, i no tenien veu. I el pitjor és que el nostre sistema educatiu ha estat transmissor d'aquestes desigualtats en tots els camps del coneixement

Darrerament, les dones guanyam terreny als espais culturals. Com valorar-les si no les coneixem, ni tan sols sabem que existeixen? Rescatar totes aquestes dones del món de la cultura, que hi han contribuït des d'una perspectiva humil i oculta, és totalment imprescindible en una societat en què les dones estam empoderades i fartes d'aquest masclisme que ens han imposat des de l'inici dels temps.