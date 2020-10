Empadronament

Aprovada parcialment la moció de la CUP en favor del dret a l'empadronament

En el Ple de la Paeria d’avui 30.10.20 han quedat aprovats 5 dels 7 apartats de la moció de la CUP per a garantir el dret d’empadronament al municipi de Lleida.

Amb els vots favorables a la majoria de punts per ERC i Comú, el vot en contra de C’s i PP a pràcticament tots els punts i l’abstenció del PDCAT i PSC a la majoria de punts, s’ha aprovat elaborar i fer públic un reglament que reculli un protocol d’accés al padró clar i aplicable pels servis municipals en consonància amb la normativa vigent i que reculli els següents acords: facilitar l’empadronament amb independència del títol jurídic sobre l’habitatge, especialment en els casos de persones vulnerables en situació de sense llar o en situació d’ocupació, publicar tota la informació al web municipal, preavisar de la caducitat de la inscripció als estrangers que han de renovar-la i agilitzar la tramitació de sol·licituds, així com descartar l’ús del padró amb finalitats pròpies de l’àrea d’habitatge i urbanisme.

No s’ha aprovat, en canvi, deslligar les actuacions comprovadores de la realitat de la residència en el domicili de l’àmbit de la seguretat ciutadana, per la qual cosa la guàrdia urbana seguirà efectuant inspeccions que, segons demanava la moció, haurien de recaure en serveis socials. I tampoc s’ha aprovat facilitar informació escrita en diferents idiomes als ciutadans i ciutadanes per no causar-los-hi indefensió en casos de vulnerabilitat. La regidora Sall ha manifestat que ambdós aspectes ja es portarien a terme encara que no ho reculli un ulterior reglament que, a partir d’avui, el Ple té l’encomana d’elaborar.

Durant el debat al Ple els grups de PP i C’s han estat especialment bel·ligerants contra la CUP a qui han acusat de voler forçar l’entrada al reconeixement de drets a les persones temporeres que resideixen a la nostra ciutat els mesos d’estiu, a la qual cosa la representant de la CUP ha contestat que el padró ha de recollir una foto fixa de la ciutat i que el problema és que no els hi agrada aquesta foto, que recull la diversitat dels veïns i les veïnes de Lleida i que inclou un augment poblacional els mesos de la campanya amb persones que no sols viuen i treballen al nostre municipi sinó que també van al metge, escolaritzen els nens i nenes i exerceixen la resta de drets inherents a la persona pel fet de ser-ho.

Per part de l’equip de govern i el PSC s’ha negat que hi hagi problemes d’aplicació pràctica que el reglament a aprovar busca resoldre, a la qual cosa la CUP els hi ha recordat les incidències detectades aquest estiu, com per exemple un matrimoni amb un nado qui es negava l’empadronament perquè se’ls exigia un mínim de 6 mesos de residència a Lleida que la normativa no preveu, seguint les directrius actualment existents a les Regidories implicades i que amb la moció aprovada quedarien desterrades.

D’aquesta manera, la CUP celebra l’aprovació de la moció, que ha estat també presentada a diferents municipis de Ponent, en un moment d’emergència social com l’actual, en que la pandèmia de la Covid19 ha fet aguditzar les desigualtats socials sistèmiques, pel que és més important que mai censar tota la població resident al municipi, sense posar traves que la llei no imposa, a fi que l’Ajuntament pugui desenvolupar polítiques socials eficients i que cap persona es quedi sense empadronar, com a porta d’accés necessària per a assolir els drets socials i civils més elementals.