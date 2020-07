Covid-19

Les organitzacions socials i veïnals volen un pacte per transformar la ciutat de Barcelona

La FAVB, el Consell d'Associacions de Barcelona, la Lafede.cat i 20 entitats i federacions barcelonines han presentat en roda de premsa les seves propostes concretes al Pacte per Barcelona davant els senyals d'immobilisme que reben del món econòmic a mida que s'han anat succeint les diferents taules de treball convocades per l'Ajuntament.

Les entitats, que es mostren disposades a col·laborar i arribar a acords, posen sobre la taula una agenda social i mediambiental que consideren ineludible per afrontar la situació de crisi.



Per exemple, la necessitat d'inversió en despesa social, habitatge i transport públic o de repensar el pes del sector turístic en l'economia de la ciutat, que pressiona per ampliar les infraestructures del port i l'aeroport.