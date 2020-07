lluita institucional

La CUP Reus vol una festa major per a tothom i que arribi a tots els barris de la ciutat en petit format

La Candidatura d’Unitat Popular de Reus considera que la Festa Major de Sant Pere d’enguany «ha deixat insatisfets als convençuts i indiferent a la majoria». En roda de premsa, la portaveu Marta Llorens i dues membres de l’Assemblea, Mariona Quadrada i Aleida López, lamenten que el govern de la ciutat hagi abandonat un altre cop els barris i no s’hagi fomentat la participació en petits actes. En aquest sentit, els cupaires defensen una Festa Major de petit format, descentralitzada i de proximitat, una proposta «que s’adaptaria perfectament a la situació generada per la Covid-19» i que ja van defensar al seu Projecte de Ciutat fa unes setmanes.





L’Aleida López, membre de l’Assemblea i de la Comissió de Cultura de la CUP a Reus, explica que «fer del campanar el centre de la Festa Major no ha funcionat per comunicar l’ambient de festa a tota la ciutat». Concretament, la cupaire contrasta com es va viure des de diferents parts de la ciutat i explica que «mentre les veïnes del centre van patir un so eixordador de la megafonia, les dels barris perifèrics ni tan sols van assabentar-se del que estava passant». López considera que aquest fet «va generar distància i va reforçar la idea que el centre de la ciutat és l’únic escenari protagonista de la festa». A més a més, la Comissió de Cultura critica que la cultura popular s’hagi relegat a un segon terme amb el manteniment dels actes religiosos.





«Creiem que més greu que no haver fet festa és sentir que s’ha fet una festa que no es fa per a nosaltres», explica l’Aleida López, membre de l’assemblea de la CUP a Reus.





D’altra banda, Mariona Quadrada, exregidora i membre qualifica com «molt preocupant» que no s’estigui treballant en potenciar les festes de barris. En aquest sentit, Quadrada defensa aquestes festes de proximitat «com una oportunitat per portar la festa a tots els racons de la ciutat i implicar l’associacionisme festiu local». En clau propositiva, la cupaire posa com exemple els sopars a la fresca o la música al carrer i creu que «és el moment de replantejar les festes de barris per fomentar una participació real i des de baix».





Finalment, la portaveu de la CUP, Marta Llorens, considera que cal començar a treballar en les festes de Misericòrdia de manera conjunta amb les entitats i professionals en l’àmbit cultural de la ciutat. «Hi ha propostes que poden funcionar havent-hi o no una situació de pandèmia» i posa com exemple l’edició adaptada que se’n farà de La Imaginada, a Tarragona. Concretament Llorens esmena la rotació d’espais, de públic i d’artistes, «unes mesures que es podrien treballar també a Reus».





D’altra banda, la portaveu fa referència a l’objectiu de fomentar el treball comunitari per la inclusió social, un dels punts claus del PAM i «que no s’ha assolit de cap de les maneres» amb aquesta Festa Major. Marta Llorens també critica la falta de transparència del govern amb el pressupost de la Festa Major «no sabem quina ha estat la despesa» i, cara al futur, qüestiona quin serà model de subvenció de les festes, que no sigui vinguda de l’esponsorització de grans multinacionals com FCC o Repsol.