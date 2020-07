Guanyem Girona reivindica la compra d’habitatge anunciada per l’Ajuntament i demana a Madrenas que deixi d’ignorar el problema

La regidora de Guanyem Girona Cristina Andreu ha reivindicat la proposta de la seva formació, que ha qualificat d’un “petit oasi en el desert perquè JxCat no aposta de forma valenta i amb determinació per les polítiques d'habitatge que reclama la ciutat”. “Després de massa anys sense iniciatives en aquest camp hem aconseguit multiplicar per 10 la inversió en compra d’habitatge”. Tot i això, Andreu ha assegurat que degut a la manca de recursos dedicats pels governs de CiU i JxCat, la crisi habitacional “avui és més forta a Girona i la ciutadania ho està pagant” i ha exigit a Madrenas que deixi d’ignorar el problema de l’habitatge. “Si l’Ajuntament de Girona no entén la importància de destinar recursos a l’habitatge, els lloguers impossibles i l’emergència habitacional no pararan d’augmentar”, ha subratllat Andreu. Finalment, la regidora ha lamentat el procés d’adquisició dels pisos que ha anunciat l’alcaldessa, assegurant que tota la gestió s’ha fet sense comptar amb la participació de Guanyem, tal i com s’havia acordat.