Cultura

Es convoca la 49a edició dels Premis Octubre

L’editorial Tres i Quatre torna a convocar els Premis Octubre . Enguany es tracta de la 49a edició d’una cita clau en la defensa i la promoció de la cultura catalana des del País Valencià, però sempre pensant en el conjunt dels Països Catalans.

Els Premis Octubre, que es porten a terme des de 1973, tenen com a finalitat incentivar la literatura i el pensament des de diferents vessants. De la mateixa manera que en les darreres convocatòries, hi ha quatre premis diferents: el Premi Joan Fuster d’Assaig, el Premi Vicent Andrés Estellés de Poesia, el Premi Andròmina de Narrativa, i el Premi Pere Capellà de Teatre. El guanyador de cadascun d’ells serà escollit entre les obres inèdites rebudes i anunciat pel jurat corresponent la darrera setmana d’octubre. Aquest any els membres de cada jurat són:

-Premi Joan Fuster d’Assaig: Sebastià Carratalà, Ferran Garcia-Oliver, Mariona Lladonosa, Antoni Martí Monterde, i Joan Safont.

-Premi Vicent Andrés Estellés de Poesia: Anna Ballbona, Anna Gual, Jordi Marrugat, Ricard Mirabete, i Pere Antoni Pons.

-Premi Andròmina de Narrativa: Borja Bagunyà, Manuel Baixauli, Margarida Casacuberta, Marina Porras i Anna Punsoda.

-Premi Pere Capellà de Teatre: Carles Batlle, Cristina Clemente, Francesc Foguet, Andreu Gomila, i Aina Tur.

A partir de l'any 1987 i fins avui, els Premis Octubre han esdevingut el colofó d'una setmana d'activitats culturals i de reflexió que transformen, per uns dies, la ciutat de València en motor de la cultura catalana.