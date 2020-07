Sanitat Pública

Concentracions de Sanitàries en Lluita al Departament i als Serveis Territorials de Salut

Sota el lema "Si la Consellera no va a les treballadores, les treballadores anem a la Consellera", Sanitàries en lluita ha convocat concentracions davant del Departament de Salut a Barcelona i als Serveis Territorials situats Lleida, Tarragona i Lleida, ja que diuen que "la nostra consellera té massa feina tancant CAPs públics, i obrint hospitals de campanya propietat dels seus amics de FERROVIAL". (llegiu el manifest)

El col·lectiu Sanitàries en Lluita, expresa així el seu malestar, després d’una primavera sanitària farcida de mobilitzacions, en forma de concentracions als centres, reivindicant una sanitat 100% pública, a on totes les activitats de cures a les persones siguin gestionades directament pel Departament de Salut, i a on hi tingui accés tothom, sense exclusions, i demanant ser escoltades per la consellera, arriben a l’estiu amb un rebrot important a Lleida.

Argumenten, que aquest rebrot és efecte directe les condicions laborals de la classe treballadora més precaritzada: les persones migrants. "I si hi ha algun culpable és qui les manté en aquestes condicions que, entre altres coses, les allunyen del sistema sanitari. I tant culpable és qui responsabilitza les temporeres, com qui permet que el nostre sistema sanitari utilitzi empreses externes per fer feines indestriables de la pròpia activitat, com poden ser el transport sanitari o la neteja dels centres", puntualitzen.

Afirmen que "No sembla que ningú hagi après res de la pandèmia a casa nostra: si en un primer moment es podia disculpar la improvisació per la novetat i la magnitud del drama viscut, ara ja no valen excuses per definir un pla de contingència on hi participi la gent que ha pagat un preu molt alt per donar-hi resposta".

Reconeixen que el diàleg és imprescindible per arribar a acords, però també estan convençudes de que si l’acompanyen amb mesures que facin evidents les seves raons, aquest diàleg és molt més productiu, i per això, Sanitàries en lluita proposen iniciar una vaga la segona quinzena de setembre i treballaran per fer-la possible