Covid-19

La Intersindical-CSC es mobilitza arreu del territori amb el lema “Davant de la Covid-19: República, Treball i Justícia Social

Les unions territorials de la Intersindical-CSC d’arreu del país es mobilitzen de manera coordinada dimecres 1 de juliol per posar de manifest el posicionament del sindicat davant la lluita contra la Covid-19, sota el lema “Davant de la Covid-19: República, Treball i Justícia Social”.

Des de la Intersindical-CSC es considera que l’actual mercat de treball, en el qual s'ha perdut gairebé tots els referents de classe i on es veuen abocades i abocats als capricis de l’economia ultraliberal, una pandèmia com la que estem patint per COVID-19 és quelcom que encara ens afegeix més pressió personal i social. Els treballadors i treballadores volen vides dignes mentre altres volen acumular més i més riquesa.

Per això proposen un repartiment de feina per lluitar contra la destrucció de llocs de treball i que no es recuperaran, és imprescindible establir un salari mínim català de 1.300 €, la lluita i recuperació dels drets socials i laborals enfortint el sindicalisme republicà i de classe, entre d’altres propostes.

Podeu trobar el manifest conjunt de la jornada de lluita i reivindicació aquí

El sindicat fa una crida a participar de les concentracions organitzades per les territorials arreu del territori:

UT Osona i Ripollès

Dimecres 1 de juliol ,a les 15h davant d’Embotits La Riera, Ronda de la Fontgrossa, 24, Centelles.

Ut Camp de Tarragona

Dimecres 1 de juliol, a les 17h davant del Pius Hospital de Valls. Plaça Sant Francesc, 1, 43800 Valls, Alt Camp)

UT Alt Pirineu

Dimecres 1 de juliol, a les 12h davant de l’Hospital de la Seu d’Urgell (FSH, Pg. Joan Brudieu, 8, La Seu d’Urgell)

UT Penedès – Garraf

Dimecres 1 de juliol, a les 12h a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú

Dimecres 1 de juliol, a les 18h a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès

UT Anoia

Dimecres 1 de juliol, a les 19h davant l’Oficina de Treball de l’Anoia, C/del President Companys ,1 de Vilanova del Camí.

UT Comarques Gironines

Dimecres 1 de juliol, a les 18h davant la FOEG, Bonastruc de Porta, 15.

UT Ponent

Dimecres 1 de juliol a les 12h davant del SEPE (“Servicio Público de Empleo Estatal”), Carrer Acadèmia, 34 de Lleida

UT Vallès Oriental:

Dimecres 1 de juliol a les 19h a l’Ajuntament Nou. Plaça major 1 a Mollet del Vallès