Covid-19

L'ANC anuncia la celebració virtual de la seva VIII Assemblea General Ordinària

Són moments difícils i l’Assemblea considera que cal prendre decisions clares i contundents. El Govern espanyol ha donat una resposta tardana i insuficient a aquesta emergència sanitària, ha aprofitat l’oportunitat per dur a terme un 155 encobert, prenent el control dels Mossos i de la sanitat catalana, i ha prioritzat una sèrie de polítiques contràries a l’autonomia política per davant de la salut pública. S’ha negat a confinar els clústers amb més incidència del virus, com Madrid, a diferència del que es va fer als països afectats inicialment com la Xina o Itàlia. Ha permès desplaçaments entre ciutats i comunitats autònomes. Ha mantingut el transport de mitjana distància i els vols. No va tancar les fronteres fins que ja ho havien fet tots els estats veïns, excepte Andorra. I no dona resposta als plans de confinament proposats per la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa a les mesures econòmiques, les que representen despesa directa són 17.000 milions d’Euros i el gruix de l’aportació econòmica passarà per la disposició dels bancs a concedir préstecs, amb la garantia dels avals públics. Algunes mesures van en la direcció adequada, com la de la moratòria d’hipoteques per les situacions de vulnerabilitat econòmica, però altres són insuficients o inexistents.

Especialment lamentable és l’exhibició de militarisme, amb rodes de premsa amb militars, i un desplegament d’unitats de l’exèrcit de terra i de la Infanteria de Marina en diferents ciutats, que sembla més orientat a donar una aparença de comandament de la situació, i de demostració de poder, que no a ajudar a resoldre l’emergència sanitària.

L’Estat espanyol ha aprofitat també la situació crítica que centrava el focus mediàtic per passar de puntetes per l’escàndol de corrupció de la monarquia espanyola, que evidencia la impunitat d’una institució hereva del franquisme. Una corrupció que ha de ser investigada als tribunals, i objecte de comissions d’investigació parlamentària que els principals partits espanyols han rebutjat. L’Assemblea, amb altres entitats, convoca aquest vespre a les 21 h a una cassolada de rebuig a la monarquia espanyola, i en favor de la República catalana.

En aquest context, l’autoorganització de la ciutadania catalana, que permeti anar més enllà de les mesures insuficients decretades pel Govern espanyol és clau. En aquest sentit, l’entitat contribuirà al compliment de les mesures amb crides a la ciutadania emmarcades en el #JoEmQuedoACasa, i contribuirà a conscienciar la ciutadania i a difondre les recomanacions del Govern de la Generalitat per aquests dies.

L’entitat també considera que és el moment d’ajudar les persones més desprotegides, com ara les persones grans i soles i les persones sense llar. En aquest sentit, l’Assemblea fa una crida a la ciutadania a posar-se en contacte amb les xarxes de suport local per mitjans virtuals i per ajudar en el que calgui, sempre seguint les recomanacions de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària i de les autoritats sanitàries.

L’Assemblea General durarà quatre dies i hi haurà tres blocs de votacions.

El bloc 1 ja es podrà votar a partir d’aquesta mitjanit.

Enmig d’aquests moments d’incertesa l’entitat ha actuat de forma clara i responsable. El passat dissabte 14 de març el ple del Secretariat Nacional, reunit telemàticament, va decidir amb un 94 % de vots a favor i cap en contra celebrar la VIII Assemblea General Ordinària de forma virtual. Aquest canvi de model evita la propagació del coronavirus, promou mesures de prevenció, implica adaptar els mètodes de treball de l’entitat a la nova situació i és una oportunitat per modernitzar l’Assemblea.

La decisió compleix estrictament els Estatuts i el Reglament de règim intern de l’entitat, que estableixen que l’Assemblea General s’ha de fer abans de la finalització del mandat del Secretariat Nacional, que enguany és el 24 de març, i que permeten que se celebri de manera virtual. Una bona part dels actes conduents a l’Assemblea General ja s’havien celebrat abans que es produís la situació d’emergència sanitària, com és el cas del debat dins del Secretariat Nacional de documents com l’Informe de Gestió, l’Informe econòmic, la reforma parcial d’Estatuts i el Reglament de règim intern i l’actualització del Full de ruta. Així mateix, el procés d’assemblees territorials per debatre i presentar esmenes també s’havia realitzat. Mancava la votació d’aquestes esmenes i dels documents finals pels socis reunits en Assemblea General. Aquestes votacions es faran telemàticament.

La jornada de votació durarà quatre dies: 19, 20, 21 i 22 de març i hi haurà tres blocs de votacions. Els dies de votació seran els següents: el 19 de març, Bloc 1; del 20 de març al 21 de març a les 15 h, Bloc 2; i el 22 de març, Bloc 3.

La votació serà electrònica i hi podran participar tots els socis de ple dret de l’Assemblea al corrent de pagament amb data 15 de febrer. A diferència de l’Assemblea General presencial, aquesta durarà un total de quatre dies, ja que hi ha votacions que s’han de fer o no en funció del resultat d’una votació anterior.

Les votacions es tancaran el 22 de març a les 23.59 h. Per això, els resultats no es donaran a conèixer fins l’endemà, el 23 de març, un cop s’hagi fet el recompte i els interventors hagin validat tots els resultats.